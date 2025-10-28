NFL: Kansas City Chiefs lassen Washington Commanders keine Chance

Die Kansas City Chiefs haben ihre Siegesserie in der NFL fortgesetzt. Gegen ersatzgeschwächte Washington Commanders gewannen die Chiefs souverän mit 28:7.

Von Kai Esser

Zum Abschluss des 8. Spieltags haben die Kansas City Chiefs einen souveränen Sieg gegen die Washington Commanders geholt. Durch das 28:7 bleiben die Chiefs in der AFC auf Kurs.

Patrick Mahomes spielte mit 329 Total Yards (25/34 angekommene Pässe) groß auf, dazu gelangen ihm drei Touchdowns, aber auch zwei Interceptions. 40 dieser Yards sammelte er über Scrambles ein.

Bester Läufer war seit langem mal wieder Isaiah Pacheco mit 58 Yards bei nur zwölf Versuchen. Weniger Yards, dafür zwei Touchdowns, holte sich sein Backfield-Kollege Kareem Hunt - einen über den Boden, einen durch die Luft.

Bester Receiver war Tight End Travis Kelce. Der schrammte zwar nur einen Yard an einem 100-Yard-Spiel vorbei, fing jedoch den 100. Touchdown in seiner Karriere und kann sich über einen historischen Meilenstein freuen. Auch Rashee Rice (93 Yards, ein Touchdown) überzeugte.