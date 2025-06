NFL - Diese Abo-Preise müssen Fans in den USA für TV-Übertragungen in der kompletten Saison bezahlen

Wer in den USA die gesamte Saison der NFL verfolgen möchte, braucht nicht nur einige Abos, sondern auch viel Geld.

In Deutschland kritisieren Fußball-Fans nicht nur die Kosten für Abos. Sie wettern auch gegen die Anzahl der Mitgliedschaften, die nötig sind, um die Spiele live zu verfolgen.

Dabei ist das sogar noch überschaubar, wenn man es mit der Situation rund um die NFL in den USA vergleicht.

Denn wer alle Spiele der Saison 2025 schauen will, muss nicht nur richtig tief in die Tasche greifen. Er muss vor allem schauen, dass er bei all den notwendigen Abos den Überblick behält.

NFL-Insider Dov Kleiman hat Anbieter und Preise aufgelistet und kommt am Ende auf Kosten in Höhe von mindestens 1.515,40 Dollar, um jedes Spiel in Regular Season und Playoffs sehen zu können.

Denn für Amazon Prime werden 89,94 Dollar fällig, ESPN+ kostet 104,94 Dollar, das Sunday Ticket 522 Dollar. Für YouTube TV müssen 563,88 Dollar gezahlt werden, für Peacock und Netflix wiederum vergleichsweise günstige 13,99 Dollar sowie 22,99 Dollar.

Inklusive Steuern und Gebühren (197,66 Dollar) sind es unter dem Strich 1.515,40 Dollar.