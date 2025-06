So sieht der Vorschlag vor, dass Stadionprojekte in Verbindung mit einem NFL - oder MLB-Team, die mindestens 500 Millionen US-Dollar kosten, zu 50 Prozent aus den Kassen des Bundesstaats bezahlt werden.

Chiefs müssen auf Angebot reagieren

Kansas City liegt am westlichen Rand von Missouri an der Grenze zu Kansas. Die Chiefs haben für das Arrowhead Stadium noch einen gültigen Mietvertrag bis 2030, bis Ende Juni müssen sie im Hinblick auf das vorliegende Angebot des Bundesstaats Kansas reagieren.

"Ich danke dem Senat von Missouri für seine Arbeit in der Sondersitzung, in der er Vorschläge zur Unterstützung der Katastrophenhilfe in Ost-Missouri, zur Finanzierung wichtiger Bildungs- und Gesundheitsinitiativen für unsere Zukunft und zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit für die Bindung und Anziehung von Sport- und Unterhaltungsangeboten in Missouri verabschiedet hat", sagte der Bürgermeister von Kansas City, Quinton Lucas.

"Ich bin dankbar für die Aufmerksamkeit, die das Repräsentantenhaus von Missouri dieser wichtigen parteiübergreifenden Arbeit widmen wird, um eine verantwortungsvolle Zukunft und Chancen für unseren Staat und seine Menschen zu schaffen."