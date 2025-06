NFL: Schlägereien beenden Training der New York Giants vorzeitig

Im Training der New York Giants kommt es gleich zu zwei Auseinandersetzungen. Die Einheit muss frühzeitig beendet werden.

Abruptes Ende im Training der New York Giants! Bei heißen Temperaturen kochten im Big Apple die Gemüter hoch. Am Donnerstag stand im Rahmen der OTAs kontaktloses Training auf dem Programm. Gegen Ende der Einheit wurde es laut US-Medien aber hitzig.

Erst mussten Linebacker Brian Burns und Tackle James Hudson voneinander getrennt werden, woraufhin Hudson vom Personal an die Seitenlinie begleitet wurde. Nur ein Play später holte Linebacker-Kollege Kayvon Thibodeaux zu einem Schlag gegen Tackle Jermaine Eluemunor aus. Ein Volltreffer, dem Letztgenannter nicht ausweichen konnte.

In der Folge kam es zu einem Handgemenge, bei dem Burns Hudson zu Boden warf und beide ebenfalls getrennt werden musste. Nachdem die Angelegenheit geklärt war, wurde das Training von Head Coach Brian Daboll vorzeitig beendet.

Im Anschluss sprach Quarterback Russell Wilson von einem "wettbewerbsorientierten Teil des Trainings. Wenn man so ein langes Training hat, wie wir es hatten, und so wie wir arbeiten, passieren Dinge. In jedem großen Team, in dem ich war, gab es ein paar dieser Dinge."