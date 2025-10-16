Die NFL gastiert 2025 in der deutschen Landeshauptstadt. Am 9. November steigt im Olympiastadion das NFL Berlin Game zwischen den Indianapolis Colts und Atlanta Falcons. ran liefert alle Neuigkeiten und Infos im Newsticker. Nachdem in den letzten vier Jahren je zwei NFL-Games in München und in Frankfurt stattgefunden haben, ist im Jahr 2025 Berlin erstmals Gastgeber eines offiziellen NFL-Spiels. Am 9. November, dem 36. Jahrestag des Mauerfalls, treffen in Week 10 die Indianapolis Colts und Atlanta Falcons im Olympiastadion aufeinander. Das International Game findet am Sonntagnachmittag um 15:30 Uhr statt. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Nach dem Match in Berlin finden am 16. November im Madrider Santiago-Bernabeu-Stadion und am 19. November im Wembley Stadium von London noch zwei weitere NFL-Partien in Europa Stadt. ran liefert alle wichtigen Informationen und Neuigkeiten zum NFL Berlin Game im Newsticker.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

+++ 23. Oktober, 13:06: Halftime-Act steht fest +++ Wie zuvor in Frankfurt und München wird es auch in Berlin einen Musikauftritt in der Halbzeit geben. "The Kid Laroi" wird in der Halbzeit des Spiels zwischen den Atlanta Falcons und den Indianapolis Colts das Olympiastadion unterhalten. Der Australier hatte unter anderem Hits wie "Without you" oder "Nights like this". Die deutsche Nationalhymne wird von der Gruppe "German Gents" performt, die US-amerikanische Hymne wird Norma Jean Martine singen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 16. Oktober, 14:25: NFL-Fanshop in Berlin hat eröffnet +++ Berlin befindet sich im NFL-Fieber! Die Football-Fans dürfen sich nicht nur auf das Match zwischen den Colts und Falcons freuen, sondern im gleichen Zuge auch über ein weiteres Highlight. Die NFL und Fanatics eröffnen im Zentrum von Berlin einen Pop-up-Store. Dieser befindet sich im "The Playce" am Potsdamer Platz. Nach der Ladeneröffnung am 16. Oktober wird der Shop rund neun Wochen bis zum 20. Dezember (Montag bisSamstag von 10 bis 20 Uhr) geöffnet sein. Im Shop können Fans laut Pressemitteilung von "NFL Germany" die offiziellen Trikots aller 32 Teams erwerben und sich auf weitere Fanartikel rund um die NFL und die Franchises freuen. Auch limitierte Kollaborationen werden im Store zu finden sein. Demnach gibt es Möglichkeiten, sich für das Berlin Game einzukleiden oder aber auch, schon mal ein passendes Weihnachtsgeschenk zu suchen. Der neue Shop verspricht zudem eine Vielzahl spannender Aktivitäten. Darunter fallen Events mit NFL-Teams, Auftritte von NFL-Stars und Ex-Spielern sowie Möglichkeiten für Fans, ihre NFL-Fanartikel individuell zu gestalten. "Das Spiel in Berlin ist ein weiterer Meilenstein für die wachsende Präsenz der NFL in Deutschland. Die Eröffnung des NFL-Shops im Herzen Berlins unterstreicht das Engagement von Fanatics, den Fans in Deutschland den Sport näher zu bringen", erklärt Stephen Dowling, International President bei "Fanatics". Salha Latif, Vice President, International Consumer Products bei der NFL, zeigte sich ebenfalls voller Vorfreude auf die Neuheit in der Berliner Innenstadt. "Die Eröffnung des NFL Shops im Stadtzentrum von Berlin ist ein Beweis für die unglaubliche Leidenschaft der deutschen Fans für die NFL", lobte er die Begeisterung hierzulande. "Unsere Mission ist es, das Spiel und seine Kultur unserer wachsenden globalen Fangemeinde zugänglich zu machen. Durch exklusive lokale Kooperationen schaffen wir eine bedeutsame Verbindung zu den Fans und unterstreichen die Rolle Berlins für das internationale Wachstum unserer Liga", fügte Latif hinzu. Der NFL-Store ist Teil der Strategie der NFL und Fanatics, damit die Football-Liga im Rahmen der International Games nachhaltig Eindruck hinterlassen kann. Bereits in London, Sao Paulo und Dublin wurden derartige Stores errichtet.