Bernhard Raimann und die Indianapolis Colts surfen in der NFL auf einer Welle des Erfolgs. Vor dem Spiel in Berlin gegen die Atlanta Falcons sprach der Österreicher ausführlich über verschiedene Themen. Von Chris Lugert Für Bernhard Raimann und die Indianapolis Colts ist die Reise nach Deutschland im Rahmen eines offiziellen Saisonspiels der NFL inzwischen fast schon Routine. Wenn die Colts am 9. November in Berlin auf die Atlanta Falcons treffen, wird es bereits das zweite Mal binnen drei Jahren sein, dass die Franchise auf deutschem Boden zu Gast ist. 2023 trafen die Colts in Frankfurt bereits auf die New England Patriots.

Für den Österreicher Raimann ist es dennoch erneut ein ganz besonderer Trip. "Ich bin sehr aufgeregt, das gesamte Team ist aufgeregt", sagte der Offensive Tackle bei einer Medienrunde, an der auch ran teilnahm. Die Erfahrungen des Frankfurt-Spiels helfen den Colts dabei enorm, die Strapazen zu managen. "Der Zeitplan wird sehr ähnlich sein. Wir kommen wahrscheinlich am Freitagmorgen an, danach haben wir ein Training für die Medien und schließlich versucht man, etwas Ruhe zu finden. Am nächsten Tag sind diverse Meetings, man versucht dann auch, die Familie zu sehen, aber muss schnell zum nächsten Meeting. Und dann ist das Spiel. Es ist ein straffer Zeitplan, aber wir sind alle aufgeregt", erklärte Raimann.

NFL in Berlin: Deutsches Essen?! Raimann als kulinarischer Reiseleiter Der gebürtige Wiener war für seine Teamkollegen bereits vor zwei Jahren ein wichtiger Ansprechpartner - vor allem aufgrund kulinarischer Vorurteile bezüglich der deutschen Küche. "Einige waren wegen des Essens besorgt und ob sie jeden Tag zu McDonald's gehen müssen, einfach um irgendwelche gewöhnten Sachen zu essen. Aber ich habe gleich von Anfang an gesagt, egal ob im Hotel oder ob ihr in ein Gasthaus geht, die werden sich gut um euch kümmern", schilderte er. Ein gemeinsamer Abend in der Stadt ließ die Sorgen dann auch schnell schwinden. NFL: Alle Neuigkeiten und Entwicklungen zum Berlin Game im Liveticker "Freitagabend, während ich noch mit den Medien zu tun hatte, ist die ganze O-Line gemeinsam in die Stadt gegangen und sie haben ein gutes Restaurant gefunden", blickte Raimann zurück. "Ich glaube, sie haben einmal so ziemlich die ganze Speisekarte bestellt und haben sich einfach durchgekostet. Aber was ich gehört habe, gab es überhaupt keine Probleme, es hat denen alles geschmeckt." Schmecken dürfte den Colts auch ein weiterer Sieg - ein Gefühl, das Indianapolis in dieser Saison bestens kennt. Nach sieben Wochen sind die Colts das beste Team der NFL, sechs Siegen steht nur eine Niederlage gegenüber. "Es ist gerade eine Riesengaudi, auf dem Spielfeld zu stehen. Es macht einfach richtig, richtig Spaß", so Raimann.

Die Gründe für diesen Lauf sind für den Österreicher vielfältig, haben aber auch mit Quarterback Daniel Jones zu tun. "Ich glaube, wir sind einfach als Offense insgesamt auf derselben Wellenlänge. Es ist schwer zu beschreiben, aber es sind diese Kleinigkeiten, die viele von unseren Leuten jetzt einfach richtig machen", führte er aus. Und weiter: "Daniel Jones hat jetzt einen riesigen Saisonstart hingelegt, er findet seine Completions, ist ruhig in der Pocket, entkommt dem Druck. Auch die Receiver und die Tight Ends machen Plays. Unser Running Back Jonathan Taylor hat auch einen riesigen Saisonstart hingelegt. Alle Positionsgruppen funktionieren gerade ziemlich gut und das führt dann einfach zu guten Resultaten."