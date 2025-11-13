NFL Berlin Game 2025 zwischen Colts und Falcons überzeugt mit beeindruckenden Zahlen

Anzeige

Das sind insgesamt 37 Prozent mehr als im Vorjahr beim München-Spiel zwischen den Carolina Panthers und New York Giants. Die Quote liegt außerdem 27 Prozent über dem Durchschnitt aller International Games aus der vergangenen Saison. Das Spiel erreichte dabei in den letzten 20 Minuten mit durchschnittlich etwa neun Millionen Zuschauern seinen Höhepunkt, wie die NFL auf ihrer Website bekannt gab.

NFL Madrid Game 2025: So teuer sind Essen und Getränke bei Dolphins vs. Commanders 1 / 12 © 2025 Getty Images NFL: So teuer sind Essen und Getränke beim NFL-Spiel in Madrid

Die NFL ist zu Gast in der spanischen Hauptstadt: Die Miami Dolphins treffen auf die Washington Commanders. Welche Preise für Speisen und Getränke die Fans im Bernabeu-Stadion von Real Madrid erwarten, verrät euch ran. © Shutterstock Bier mit oder ohne Alkohol:

0,5 Liter kosten 9€ © IMAGO/imagebroker Softgetränke:

0,5 Liter kosten 5€ © Zoonar Wein:

Ein Glas Rotwein kostet 9€ © Adobe Stock Kaffee oder Tee:

3€ © Manfred Segerer Cheesburger mit Bacon:

12€ © Zoonar Wraps:

Chicken 10€

Vegan 10€ © ran Chicken Wrap mit Softdrink:

14€ © IMAGO/Manfred Segerer Brezel:

4€ © IMAGO/Zoonar Chips:

5€ © Funke Foto Services Popcorn:

4€ © Foot Bowl Preise beim Berlin Game

In Berlin war das Bier beim NFL-Spiel ein Euro günstiger als in Madrid, kostete nur 8€. Dafür waren vor allem Snacks teilweise deutlich teuer.

Hier gibt es die Berlin-Galerie mit den Vergleichswerten.

