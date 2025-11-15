NFL
NFL - Antonio Brown: Ex-Star drohen wohl sogar bis zu 30 Jahre Haft
- Veröffentlicht: 15.11.2025
- 20:31 Uhr
- ran.de
Dem früheren NFL-Star Antonio Brown droht im Prozess wegen versuchten Mordes wohl eine noch längere Haftstrafe als bislang angenommen.
Wegen versuchten Mordes muss sich der frühere NFL-Star Antonio Brown in Florida vor Gericht verantworten.
Wie nun "NBC Sports" berichtet, könnte das Strafmaß für den 37-Jährigen aber deutlich höher ausfallen als bislang angenommen.
Im Bericht wird mit Berufung auf eine Quelle mit Kenntnissen des Strafrechts in Florida darauf verwiesen, dass die besonderen Umstände im Fall von Brown wohl sogar zu einer Haftstrafe von bis zu 30 Jahren führen könnten.
Eigentlich sieht das Gesetz in Florida wegen Mordes zweiten Grades nämlich eine Höchststrafe von "nur" 15 Jahren vor. Der springende Punkt im Fall Brown soll dem Bericht nach jedoch der mutmaßliche Schusswaffengebrauch sein.
Brown drohen wohl mindestens 20 Jahre Haft
In Florida gibt es nämlich ein sogenanntes "10-20-Life"-Gesetz. Dieses besagt, dass das mögliche Strafmaß für versuchten Mord zweiten Grades bei Schusswaffengebrauch auf das Strafmaß für versuchten Mord ersten Grades erhöht wird. Demnach gibt es für diesen Fall ein Mindeststrafmaß von 20 Jahren, das Höchstmaß liegt bei 30 Jahren.
Externer Inhalt
Genaue Details zur Tat sind bislang allerdings noch nicht vollumfänglich bekannt. Am Montag soll die Anklage offiziell werden. Dem früheren NFL-Star wird vorgeworfen, im Rahmen einer Auseinandersetzung rund um eine Boxveranstaltung im Mai 2025 auf eine Person geschossen zu haben. "AB" behauptet, er habe in Notwehr gehandelt.
Brown verließ nach Erlassung des Haftbefehls zunächst die USA, der einstige Star-Receiver wurde zuletzt in Dubai festgenommen und in seine Heimat zurückgeführt, wo nun der Prozess gegen ihn eröffnet wird.
Brown plädierte zunächst auf unschuldig und wurde bis zum Beginn des Prozesses unter Hausarrest gestellt.