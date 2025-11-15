Dem früheren NFL-Star Antonio Brown droht im Prozess wegen versuchten Mordes wohl eine noch längere Haftstrafe als bislang angenommen. Wegen versuchten Mordes muss sich der frühere NFL-Star Antonio Brown in Florida vor Gericht verantworten. Wie nun "NBC Sports" berichtet, könnte das Strafmaß für den 37-Jährigen aber deutlich höher ausfallen als bislang angenommen. Dolphins: Tua Tagovailoa und Mike McDaniel spielen beim Madrid Game um ihre Zukunft

NFL: Seattle Seahawks mit Sam Darnold haben alles für den großen Wurf in Richtung Super Bowl Im Bericht wird mit Berufung auf eine Quelle mit Kenntnissen des Strafrechts in Florida darauf verwiesen, dass die besonderen Umstände im Fall von Brown wohl sogar zu einer Haftstrafe von bis zu 30 Jahren führen könnten.

Eigentlich sieht das Gesetz in Florida wegen Mordes zweiten Grades nämlich eine Höchststrafe von "nur" 15 Jahren vor. Der springende Punkt im Fall Brown soll dem Bericht nach jedoch der mutmaßliche Schusswaffengebrauch sein.

Brown drohen wohl mindestens 20 Jahre Haft In Florida gibt es nämlich ein sogenanntes "10-20-Life"-Gesetz. Dieses besagt, dass das mögliche Strafmaß für versuchten Mord zweiten Grades bei Schusswaffengebrauch auf das Strafmaß für versuchten Mord ersten Grades erhöht wird. Demnach gibt es für diesen Fall ein Mindeststrafmaß von 20 Jahren, das Höchstmaß liegt bei 30 Jahren.

Das erfolgreiche Thursday Night Game gegen die New York Jets war wohl für einige Zeit das letzte, in dem die New England Patriots auf Milton Williams bauen konnten. Nach "ESPN"-Informationen zog sich der Tackle eine Sprunggelenksverstauchung zu, die ihn für mehrere Wochen außer Gefecht setzen könnte. Williams verletzte sich früh im Spiel, kehrte später noch einmal auf das Feld zurück, ehe er in der zweiten Hälfte zum Zuschauen verdammt wurde. © Imagn Images J.K. Dobbins (Denver Broncos)

Die Denver Broncos müssen am Sonntag im Division-Kracher gegen die Kansas City Chiefs auf J.K. Dobbins verzichten. Wie Ian Rapoport und Tom Pelissero berichten, laboriert der Star-Running-Back an einer schwerwiegenden Fußverletzung, die ihn wohl zu einer längeren Pause zwingt. Demnach ist es sogar möglich, dass das Team ihn auf die Injured-Reserve-Liste setzen muss. © UPI Photo Lamar Jackson (Baltimore Ravens)

Quarterback Lamar Jackson wird gegen die Cleveland Browns am Wochenende auflaufen können. Der 28-Jährige setzte am Mittwoch wegen Knieproblemen mit dem Training aus, steht für das Duell mit den Browns aber nicht auf dem Injury Report. Jackson war zuletzt vier Wochen ausgefallen und gab erst vor zwei Wochen sein Comeback. © ZUMA Press Wire Isiah Pacheco (Kansas City Chiefs)

Der Running Back der Chiefs wird auch das kommende Spiel seines Teams gegen die Denver Broncos verpassen. Pacheco hatte sich in Woche 8 beim Sieg gegen die Commanders am Innenband verletzt und fällt seitdem aus. Hoffnungen der Fans auf ein Comeback an diesem Wochenende wurden enttäuscht. © Imagn Images Joe Burrow (Cincinnati Bengals)

Der Star-Quarteback der Bengals hatte sich einer Operation an seinem Zeh unterzogen und kehrte in dieser Woche wieder ins Training zurück. Eine Rückkehr am Sonntag im Spiel gegen die Pittsburgh Steelers kommt aber noch zu früh für ihn. Burrow wird auch diese Partie verpassen. © 2025 Getty Images Brock Purdy (San Francisco 49ers)

Die Leidenszeit von Quarterback Brock Purdy nähert sich ihrem Ende. Wie Head Coack Kyle Shanahan verkündete, wird Purdy in Week 11 als Starter in die Aufstellung der San Francisco 49ers zurückkehren. Die Niners sind zu Gast bei den Arizona Cardinals. Purdy hatte sich bereits in Woche 1 eine Zehenverletzung zugezogen, war dann in Woche 4 offensichtlich zu früh zurückgekehrt und fiel seither aus. © ZUMA Press Wire C.J. Stroud (Houston Texans)

Die Houston Texans müssen auch in Week 11 bei den Tennessee Titans auf C.J. Stroud verzichten. Der Quarterback hatte sich in Week 9 gegen die Denver Broncos eine Gehirnerschütterung zugezogen. Sein Zustand hat sich seither aber nicht genug verbessert, um das Concussion Protocol verlassen zu können. In Nashville wird daher erneut Davis Mills die Offense anführen. © Imagn Images Marvin Harrison Jr. (Arizona Cardinals)

Star-Receiver Marvin Harrison Jr. steht den Arizona Cardinals vorerst nicht zur Verfügung. Der 23-Jährige musste sich aufgrund einer Blinddarmentzündung einer Operation unterziehen. Damit verpasst er mindestens das kommende Spiel gegen die San Francisco 49ers. © 2025 Getty Images Bucky Irving (Tampa Bay Buccaneers)

Die Tampa Bay Buccaneers müssen auch gegen die Buffalo Bills ohne Bucky Irving auskommen. Der Running Back nahm zwar wieder am Training teil, ein Einsatz in Week 11 kommt angesichts seiner Verletzungen an Fuß und Schulter aber noch zu früh. Damit verpasst er das sechste Spiel nacheinander. © IMAGO/Imagn Images Travis Hunter (Jacksonville Jaguars)

Saisonaus für Travis Hunter! Die Allzweck-Waffe der Jacksonville Jaguars zog sich in Week 7 eine Knieverletzung und wurde daraufhin auf die IR-Liste gesetzt. Wie das Team nun bekanntgab, unterzog sich der Shooting-Star einer Operation am Knie und kann die restliche Spielzeit nicht mehr eingreifen. Für die kommende Saison soll sich der 22-Jährige wieder vollständig erholen. © ZUMA Press Wire Jakob Johnson (Houston Texans)

Der deutsche Fullback steht nach seiner Oberschenkel-Verletzung vor dem Comeback. Johnson hat unter der Woche voll mitttrainiert und ist bereit für die Partie in Week 11 gegen die Tennessee Titans. © Imagn Images Pat Surtain II (Denver Broncos)

Cornerback Pat Surtain II von den Denver Broncos wird mehrere Spiele wegen einer Zerrung des linken Brustmuskels verpassen. Surtain verletzte sich beim 44:24-Heimsieg gegen die Dallas Cowboys, als er sich 22 Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit beim Tackling gegen Wide Receiver George Pickens unglücklich den linken Arm und die Schulter verdrehte. © IMAGO/ZUMA Press Wire Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers)

Star-Receiver Mike Evans wird mit seinem Schlüsselbeinbruch aus Week 7 einen Großteil der Saison verpassen. Damit findet eine sagenhafte Rekordserie ihr Ende. Der 32-Jährige hatte seit seiner Rookie-Saison 2014 in jeder Spielzeit mindestens 1.000 Receiving-Yards erzielt.