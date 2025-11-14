NFL: Detroit Lions schließen langjährige Partnerschaft mit Eminem für Thanksgiving Game

Für ihr jährliches Spiel an Thanksgiving holen sich die Detroit Lions zwei besondere Partner an die Seite.

Jahr für Jahr spielen die Detroit Lions in der NFL traditionell an Thanksgiving. Im Zuge dessen hat die Franchise nun eine besondere Partnerschaft bekannt gegeben.

So kündigte das Team an, für mehrere Jahre mit Rap-Superstar Eminem (bürgerlicher Name Marshall Mathers, Anm.d.Red.) und dessen langjährigem Manager, Shady-Records-Boss Paul Rosenberg, zusammenzuarbeiten.

Die beiden gebürtig aus Detroit stammenden Akteure werden die Lions demnach bis 2027 bei der Auswahl an Talenten und allen anderen Aspekten für die Produktion der Halftime Show an Thanksgiving beraten.