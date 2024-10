Bill Belichick hat sich zur Entlassung von Jets-Coach Robert Saleh geäußert und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Die Trainerlegende findet die Entlassung unverständlich.

NFL-Legende Bill Belichick hat die Entlassung von Head Coach Robert Saleh bei den New York Jets scharf kritisiert. Der Meinung des langjährigen Patriots-Trainers nach ist Saleh nicht der Hauptschuldige an der Misere der "Big Apple"-Franchise.

"Ich bin kein großer Jets-Fan, falls Sie das nicht wissen. Aber wissen Sie was, Coach Saleh hat einen guten Job mit diesem Programm gemacht. Er hat eine Kultur eingeführt, ein Niveau an Härte und Wettbewerbsfähigkeit. … Ich dachte, Coach Saleh hat wirklich gute Arbeit mit diesem Team geleistet", analysierte Belichick im Podcast "Manningcast" von Peyton und Eli Manning.

Der 72-Jährige prangerte stattdessen die Arbeit und Erfolgsbilanz von Owner Woody Johnson an: "Das ist so ziemlich das, was es bei den Jets in den vergangenen Jahren gab. Sie haben in den vergangenen zehn Jahren kaum mehr als 30 Prozent (der Spiele) gewonnen. Der Besitzer ist eben der Besitzer, immer bereit, zuerst schießen, dann zielen."

Weiter bezeichnete Belichick die Saleh-Entlassung als vorschnell: "Es schien mir ein bisschen früh, um den Abzug zu drücken."