Auch unter ihrem neuen Head Coach Jeff Ulbrich können die New York Jets nicht gewinnen. Zu Hause setzte es eine knappe Niederlage gegen die Buffalo Bills - trotz eines Kunststückes von Aaron Rodgers.

Die New York Jets haben in der NFL auch das erste Spiel unter ihrem neuen Head Coach Jeff Ulbrich verloren. Im Monday Night Game von Woche 6 unterlag das Team um Quarterback Aaron Rodgers zu Hause den Buffalo Bills mit 20:23.

Rodgers wurde dabei in der ersten Halbzeit seinem Ruf als König der Hail Marys wieder einmal gerecht, mit auslaufender Uhr fand er von der Mittellinie aus Allen Lazard in der Endzone, es war der Anschluss zum 17:20.

In der zweiten Halbzeit schrieben vor allem die Kicker negative Schlagzeilen. Tyler Bass bei den Bills und Greg Zuerlein bei den Jets vergaben allein in den letzten 30 Spielminuten insgesamt drei Field Goals, vor allem die zwei Fehlversuche von Zuerlein waren am Ende mindestens einer zu viel aus Sicht der Jets.

Mit Spannung wurde erwartet, wie sich die Jets im ersten Spiel mit dem neuen offensiven Playcaller Todd Downing präsentieren würden. Downing übernahm den Posten des degradierten ehemaligen Offensive Coordinators Nathaniel Hackett.

Tatsächlich konnten die Jets den Ball sowohl am Boden als auch durch die Luft deutlich besser als zuletzt bewegen. Running Back Breece Hall durchbrach zum ersten Mal in dieser Saison die Marke von 100 Rushing Yards.