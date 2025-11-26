- Anzeige -
NFL

NFL - Thanksgiving-Spiele 2025: Welche Spiele werden heute live im Free-TV und im Livestream übertragen?

  • Aktualisiert: 27.11.2025
  • 16:01 Uhr

In der NFL stehen die Thanksgiving-Spiele an. ran hat alle Informationen zu den Partien und zur Übertragung zusammengefasst.

Während Thanksgiving in Deutschland keine große Beachtung findet, gehört der Feiertag in den USA zu den wichtigsten des Jahres.

Traditionell finden an diesem Tag in der NFL drei Spiele statt. Immer mit dabei sind die Detroit Lions und die Dallas Cowboys.

August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

ran hat alle Infos zu den Spielen zusammengefasst.

NFL heute live: Welche Spiele finden an Thanksgiving 2025 statt?

Insgesamt finden an Thanksgiving 2025 in der NFL drei Spiele statt:

  • 27. November, 19:00 Uhr: Green Bay Packers @ Detroit Lions
  • 27. November, 22:30 Uhr: Kansas City Chiefs @ Dallas Cowboys
  • 28. November, 02:20 Uhr: Cincinnati Bengals @ Baltimore Ravens

Thanksgiving 2025: Werden die Spiele heute live im Free-TV übertragen?

Zum Teil. Die beiden "frühen" Spiele (Green Bay Packers @ Detroit Lions und Kansas City Chiefs @ Dallas Cowboys) werden im Free-TV von RTL Nitro (ab 18:30 Uhr) übertragen. Das Spiel Cincinnati Bengals @ Baltimore Ravens jedoch nicht.

Thanksgiving-Spiele 2025: Wird die NFL heute im Livestream übertragen?

Ja! RTL zeigt Green Bay Packers @ Detroit Lions und Kansas City Chiefs @ Dallas Cowboys zeitgleich im Livestream auf RTL+.

Alle drei Partien werden zudem im Livestream auf DAZN gezeigt. Für beide Optionen ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Thanksgiving 2025 heute live: Wo kann ich die Spiele im Liveticker verfolgen?

Natürlich könnt ihr alle Spiele im Liveticker auf ran.de verfolgen!

