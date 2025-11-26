- Anzeige -
NFL - Detroit Lions: All Pro-Center Frank Ragnow kehrt aus Ruhestand zurück - Verstärkung im Playoff-Kampf

  • Aktualisiert: 27.11.2025
  • 13:51 Uhr
  • Julian Erbs

Nachdem die Detroit Lions zuletzt Probleme in der O-Line hatten, kommt ein Star der vergangenen Jahre zurück aus dem Ruhestand.

Frank Ragnows Ruhestand hat weniger als ein Jahr gedauert.

Wie Ian Rapoport vom "NFL Network" berichtet, beendet der All-Pro-Center seinen Ruhestand und kehrt zu den Detroit Lions zurück, die derzeit um einen Platz in den NFC-Playoffs kämpfen. Ragnow hatte ursprünglich im Juni seinen Rücktritt erklärt.

Laut Adam Schefter von "ESPN" sagte eine Quelle, Ragnow habe sich für ein Comeback aus dem Ruhestand entschieden, weil er das Spiel "liebt".

Die Lions wählten Ragnow im NFL Draft 2018 an Position 20 aus und er entwickelte sich schnell zu einem der besten Center der Liga. In nur sieben Spielzeiten wurde er viermal für den Pro Bowl nominiert und dreimal ins Second-Team All-Pro gewählt.

NFL: Verletzungen hatten Ragnow in den Ruhestand gebracht

Trotz seiner Erfolge hatte er in dieser Zeit auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. So riss er sich 2021 bereits nach vier Spielen die Plantarplatte im linken Fuß, was seine Saison beendete.

In der Saison 2023 plagten ihn zudem Verletzungen am Zeh, am Knie und am Knöchel.

Ragnows Rückkehr kommt für die Lions genau zum richtigen Zeitpunkt, da sie die Saison stark beenden und erneut die Playoffs erreichen wollen. Noch ist unklar, ob er bereits am Donnerstag gegen die Green Bay Packers einsatzbereit sein wird oder erst in Woche 14 gegen die Dallas Cowboys zurückkehren kann.

Auch interessant: NFL - Tampa Bay Buccaneers - Baker Mayfield über seine Verletzung: "Es ist ein zweischneidiges Schwert!"

