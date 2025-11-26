Baker Mayfield schlägt sich aktuell mit einer Schulterverletzung herum. Jetzt äußert er sich zu seinem Einsatzstatus. Baker Mayfield erklärte, dass er bei der Entscheidung über einen möglichen Einsatz am Sonntag (ab 19:00 Uhr im Liveticker) gegen die Arizona Cardinals abwäge, ob seine kurzfristige Verfügbarkeit wichtiger sei als eine bessere Gesundheit für den weiteren Saisonverlauf. "Ohne von dem abzuweichen, was ich gesagt habe, dass in meinen Augen jedes Spiel ein Must-win-Playoff-Szenario ist, muss ich verstehen, dass wenn ich ein Spiel aussetze und mir das ermöglicht, später in der Saison gesünder zu sein, ich es so betrachten werde", sagte der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers,. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn "Ich muss dabei klug sein und verstehen, dass unser Blick weiterhin auf die Playoffs gerichtet ist, wir dafür aber diese Spiele gewinnen müssen, besonders die NFC-Duelle. Wir müssen es so sehen. Und es ist irgendwie ein zweischneidiges Schwert, aber wir werden sehen, wie es läuft."

Mayfield verletzte sich bei der Niederlage in Woche 12 gegen die Los Angeles Rams am vergangenen Sonntag an der linken Schulter, also der Schulter, mit der er nicht wirft. Bucs-Head-Coach Todd Bowles sagte am Mittwoch, dass Mayfields Einsatzchance in Woche 13 davon abhänge, wie sich der Quarterback im Laufe der Woche fühlt.

NFL: Mayfield-Ersatz wäre Teddy Bridgewater Ersatz-Quarterback Teddy Bridgewater werde derweil in dieser Woche den Großteil der Reps mit der ersten Offense-Formation der Buccaneers übernehmen, erklärte Bowles. Mayfield sagte zudem, dass seine linke Schulter weiterhin schmerze, der Schmerz jedoch "auf jeden Fall abnimmt". NFL - Gewinner und Verlierer des 12. Spieltags: Shedeur Sanders liefert, Daniel Jones schwach

NFL: Diese Star-Acts treten am Thanksgiving Day auf Er ergänzte, dass seine letztendliche Einsatzfähigkeit davon abhänge, ob die Verletzung seine "Fähigkeit zu spielen" beeinträchtige. "Wir schauen, wie es im Laufe der Woche läuft, aber mit dem Verständnis, dass wir Teddy haben", sagte Mayfield. "Und ich war schon einmal in dieser Situation, als die nicht werfende Schulter verletzt war. Und wenn es beeinträchtigen wird, wie ich spiele, dann werde ich wahrscheinlich nicht spielen. Aber das weiß ich erst später in der Woche, wenn ich Trainingswiederholungen bekomme und sehe, wie es läuft."

