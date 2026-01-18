ALLE NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN
NFL: Bleibt Aaron Rodgers bei den Pittsburgh Steelers? Insider verrät jetzt eine Tendenz
- Aktualisiert: 19.01.2026
- 11:48 Uhr
- ran.de
Noch ist unklar, ob und wie es für NFL-Superstar Aaron Rodgers weitergeht. Die Steelers-Kollegen wollen den Routinier weiter im Team haben. Die Tendenz geht aber offenbar eher in Richtung Abschied.
War es das für Aaron Rodgers? Es ist die Frage, die die NFL-Szene derzeit mit am meisten beschäftigt. Der Star-Quarterback unterlag jüngst mit den Pittsburgh Steelers den Houston Texans mit 6:30 in der Wild-Card-Round.
Der 42-Jährige hatte vor der Saison einen Einjahresvertrag unterschrieben, weshalb die herbe Pleite gegen die Texans sein letztes Spiel für Pittsburgh oder sogar überhaupt gewesen sein kann. Und doch hat Rodgers gezeigt, dass er es auch im fortgeschrittenen Alter noch immer drauf hat.
Laut Informationen von "ESPN" sind die Steelers mehr als offen für einen Verbleib des Routiniers. Insbesondere die Teamkollegen sollen sich klar hinter Rodgers positioniert haben und hoffen, die kommende Saison mit ihm bestreiten zu können. Doch auch darüber hinaus soll Rodgers innerhalb der Franchise sehr geschätzt und respektiert werden.
Letztlich liegt die Entscheidung wohl bei Rodgers selbst.
NFL: Tomlin-Rücktritt spricht gegen Rodgers-Verbleib
Ein größeres Problem wäre da aber noch. Eine nicht unerhebliche Rolle dürfte der Rücktritt von Head Coach Mike Tomlin spielen. Laut "ESPN"-Reporter und NFL Insider Adam Schefter ist ein Verbleib des Superstars gerade deswegen eher unwahrscheinlich.
Rodgers hatte erst kürzlich verraten, dass Tomlin ein Grund dafür gewesen sei, dass er überhaupt bei den Steelers unterschrieben hatte.
Demnach ist es auch nicht überraschend, dass Rodgers dem Bericht zufolge seinen Verbleib nun auch davon abhängig machen möchte, wer die Nachfolge antritt.
Wie "ESPN" erfahren haben möchte, sollen die Steelers über Mike McCarthy, Rodgers' ehemaligem Cheftrainer bei den Packers, nachdenken.
Rodgers möchte sich die nötige Zeit nehmen
Rodgers selbst möchte sich aber dem Bericht zufolge zunächst eine Auszeit nehmen, ehe er über seine Zukunft entscheidet.
Nach der Niederlage gegen die Texans hatte Rodgers seine Zukunft offen gelassen.
"Ich werde jetzt keine emotionalen Entscheidungen treffen. Es war so ein tolles Jahr. Insgesamt ein sehr gutes Jahr in meinem Leben, und es war ein großartiger Teil davon, hier zu sein und Teil dieses Teams zu sein. Es ist enttäuschend, hier zu sitzen, weil die Saison vorbei ist", erklärte er.
Rodgers spielte in seiner Karriere 17 Jahre für die Green Bay Packers, wo er seine erfolgreichste Zeit erlebte und einmal den Super Bowl gewann. 2025 unterschrieb er nach einem erfolglosen Intermezzo in New York einen Einjahresvertrag bei den Steelers.