Noch ist unklar, ob und wie es für NFL-Superstar Aaron Rodgers weitergeht. Die Steelers-Kollegen wollen den Routinier weiter im Team haben. Die Tendenz geht aber offenbar eher in Richtung Abschied.

War es das für Aaron Rodgers? Es ist die Frage, die die NFL-Szene derzeit mit am meisten beschäftigt. Der Star-Quarterback unterlag jüngst mit den Pittsburgh Steelers den Houston Texans mit 6:30 in der Wild-Card-Round.

Der 42-Jährige hatte vor der Saison einen Einjahresvertrag unterschrieben, weshalb die herbe Pleite gegen die Texans sein letztes Spiel für Pittsburgh oder sogar überhaupt gewesen sein kann. Und doch hat Rodgers gezeigt, dass er es auch im fortgeschrittenen Alter noch immer drauf hat.

Laut Informationen von "ESPN" sind die Steelers mehr als offen für einen Verbleib des Routiniers. Insbesondere die Teamkollegen sollen sich klar hinter Rodgers positioniert haben und hoffen, die kommende Saison mit ihm bestreiten zu können. Doch auch darüber hinaus soll Rodgers innerhalb der Franchise sehr geschätzt und respektiert werden.

Letztlich liegt die Entscheidung wohl bei Rodgers selbst.