- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

NFC Divisional Round: #5 Los Angeles Rams (12-5) at #2 Chicago Bears (11-6) Die Bears schafften in der Wild Card Round gegen die Green Bay Packers das größte Playoff-Comeback im vierten Quarter seit den Patriots im Super Bowl LI gegen die Atlanta Falcons. Der Lohn: ein weiteres Postseason-Heimspiel. Gegner sind die Los Angeles Rams, die den Krimi bei den Carolina Panthers für sich entschieden.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

AFC Divisional Round: #5 Houston Texans (12-5) at #2 New England Patriots (14-3) Die New England Patriots gewannen zum ersten Mal seit 2019 die AFC East und gegen die Los Angeles Chargers erstmals seit Super Bowl LIII gegen die Rams wieder ein Playoff-Spiel. In den Divisional Playoffs dürfen Drake Maye und Co. nochmal zu Hause ran. Gegner sind die Houston Texans, die bei den Pittsburgh Steelers siegten.

AFC Championship Game: tbd at #1 Denver Broncos (14-3) Das Endspiel um den AFC-Teilnehmer des Super Bowls LX steigt am Sonntag, 25.1. um 21:00 in Denver. Die Broncos empfangen den Sieger der Partie New England Patriots gegen Houston Texans. Denver setzte sich dramatisch in Overtime gegen Buffalo durch, verlor aber Quarterback Bo Nix.

- Anzeige -

NFC Championship Game: tbd at #1 Seattle Seahawks (14-3) Das Finale in der NFC steigt in der Nacht von Sonntag, 25. auf Montag, 26.1. ab 0:30 Uhr im Lumen Field von Seattle. Die Seahawks hatten in der Divisional Round Super Bowl-Gastgeber San Francisco 49ers mit 41:6 geradezu überrollt.

- Anzeige -

NFL Playoff Picture bis zum Super Bowl 2026

- Anzeige -

NFL Playoff Picture 2026 © ran

- Anzeige -

NFL-Playoffs: Spielplan in der Übersicht

- Anzeige -