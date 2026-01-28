NFL-Highlights kostenlos auf Joyn
NFL - Denver Broncos vs. New England Patriots im Schnee-Chaos: Wir wollen keine geschlossenen Stadien!
- Veröffentlicht: 28.01.2026
- 10:13 Uhr
- Mattis Oberbach/ran.de
Nach dem Schnee-Chaos im AFC Championship Game der NFL gab es viele Diskussionen, auch um geschlossene Arenen. Doch das ist genau der falsche Weg, meint ran-Autor Mattis Oberbach.
Von Mattis Oberbach
Fünf Minuten vor Ende des dritten Viertels im AFC Championship Game der NFL zwischen den Denver Broncos und New England Patriots stand es 7:10 aus Sicht der Gastgeber.
Etwa 20 Spielminuten und 20 Millionen Schneeflocken später stand es immer noch 7:10 - Denver fährt in den Urlaub, die Patriots stehen im Super Bowl.
Obwohl beide Teams auf Offensive weitestgehend verzichteten - und hinten raus verzichten mussten -, wird uns dieses Spiel in Erinnerung bleiben. Dafür haben die arktischen Bedingungen gesorgt.
Und das ist gut so!
NFL: Wir brauchen Abwechslung!
Ein kurzer Ausflug in die Gesellschafts- und Corporate-Kritik.
Ob Apple oder Android, jedes Handy macht heute die exakt gleichen Sachen. Jedes Auto hat die exakt gleichen Funktionen. Wer die erste Hälfte eines Hollywood-Films schaut und die zweite Hälfte eines anderen, würde die Handlung trotzdem einigermaßen verstehen.
Weil heutzutage all unsere Erlebnisse aneinander angeglichen werden - was funktioniert, wird in Grund und Boden produziert. Bis alles eine graue Matschepampe ist, die niemanden wirklich begeistert, aber eben auch niemandem sauer aufstößt.
Wieso geben wir uns mit sowas etwas zufrieden? Wieso begrüßen wir nicht Kunst und Unterhaltung, die uns mit ihren Alleinstellungsmerkmalen aus dem Trott des weichgespülten Alltags reißt und begeistert?
Sorry, zurück zum Football und zum eigentlichen Punkt: Wenn jedes Stadion vollständig überdacht wird, sieht jedes Spiel gleich aus. Denn künstliche Beleuchtung und der immer gleiche Kunstrasen, der halt ohne Sonnenlicht überleben muss, nehmen jede Möglichkeit für Individualität.
Spiele zwischen den Atlanta Falcons und New Orleans Saints mögen hin und wieder (und vor langer Zeit) mal interessant (gewesen) sein. Aber man möchte beinahe sein Geld zurückverlangen, wenn man diesem Anblick dreieinhalb wertvolle Stunden seines Lebens geschenkt hat.
Individualität ist Kern der menschlichen Existenz!
Wieso wollen die reichen Sesselpupser in NFL-Chefetagen jegliche stilistische Differenz hinter ach-so-tollen riesigen Videoleinwänden verstecken, wenn es authentisches Charisma und klimatisches Chaos sind, die nach dem Spiel für Gesprächsstoff beim Publikum sorgen?
In ätzenden Raumtemperatur-Domes ohne Wetter gibt es keine: Oben-ohne-Jason-Kelces, auf die Schiris geworfene Schneebälle, Kicks, die vom Wind in die nächste Postleitzahl gepustet werden.
All diese und unendlich mehr Dinge werden jedoch von allen gefeiert, wenn der Algorithmus so gnädig ist und Videos davon in den Feed spült. Wollen wir darauf wirklich verzichten?
NFL - Head Coaches und Coordinators 2026: Brian Daboll heuert in der AFC an
NFL: Head Coaches und Koordinatoren der Teams
Die NFL-Saison ist fast vorbei, viele Teams blicken auf enttäuschende Ergebnisse zurück. Entsprechend mussten mehrere Head Coaches ihren Hut nehmen und sich auf neue Aufgaben vorbereiten. Auch innerhalb der Trainerstäbe kam es zu unzähligen Veränderungen. ran blickt auf die aktuellen Trainerstäbe und Front Offices der NFL-Teams. (Stand: 28.01.2026)
Tennessee Titans
Brian Daboll ist neuer Offensive Coordinator der Tennessee Titans. Obwohl Daboll auch Bewerbungsgespräche als Head Coach hatte, entschied er sich zu der Zusammenarbeit mit Head Coach Robert Saleh und Quarterback Cam Ward.
• Head Coach: Robert Saleh (im Bild)
• Offensive Coordinator: Brian Daboll (im Bild)
• Defensive Coordinator: offen
• Special Teams Coordinator: John Fassel
• General Manager: Mike Borgonzi
Washington Commanders
Die Commanders haben einen neuen Defensive Coordinator: Daronte Jones. Der 47-Jährige war zuvor Coach für die Passverteidiger bei den Vikings. Unter Defensive Coordinator Brian Flores stellte Minnesota eine der besten Passverteidigungen der Liga. Ob Head Coach Dan Quinn die defensiven Plays ansagt oder künftig Jones, ist noch offen.
• Head Coach: Dan Quinn
• Offensive Coordinator: vakant
• Defensive Coordinator: Daronte Jones (Bild)
• Special Teams Coordinator: Larry Izzo
• General Manager: Adam Peters
New York Giants
Der neue Head Coach John Harbaugh baut seinen Trainerstab um und holt gleich zwei alte Bekannte: Neuer Defensive Coordinator wird laut US-Medienberichten Dennard Wilson, der unter Harbaugh 2023 Defensive Backs Coach der Baltimore Ravens war. In den vergangenen beiden Spielzeiten war er Defensive Coordinator der Tennessee Titans. Er ersetzt Charlie Bullen. Außerdem kommt Chris Horton als neuer Special Teams Coordinator für Michael Ghobrial. Horton war seit 2014 im Trainerstab der Ravens unter Harbaugh.
• Head Coach: John Harbaugh (im Bild)
• Offensive Coordinator: Tim Kelly
• Defensive Coordinator: Dennard Wilson
• Special Teams Coordinator: Chris Horton
• General Manager: Joe Schoen
Green Bay Packers
Die Green Bay Packers haben laut US-Medienberichten Jonathan Gannon (r.) als neuen Defensive Coordinator unter Head Coach Matt LaFleur (l.) verpflichtet. In den vergangenen drei Saisons war Gannon Head Coach der Arizona Cardinals, musste jedoch am Black Monday gehen. Zuvor arbeitete er bei den Philadelphia Eagles als Defensive Coordinator. Der 43-Jährige wird bei den Packers Nachfolger von Jeff Hafley, der als neuer Head Coach zu den Miami Dolphins wechselte.
• Head Coach: Matt LaFleur (im Bild links)
• Offensive Coordinator: Adam Stenavich
• Defensive Coordinator: Jonathan Gannon (im Bild rechts)
• Special Teams Coordinator: Rich Bisaccia
• General Manager: Brian Gutekunst
Miami Dolphins
Nach dem neuen Head Coach Jeff Hafley haben die Dolphins auch einen neuen Offensive Coordinator - und das aus den eigenen Reihen. Laut "NFL Network" wird Senior Passing Game Coordinator Bobby Sowik befördert. Der 38-Jährige kam in der Offseason 2025, nachdem er zuvor als OC bei den Houston Texans tätig gewesen war.
• Head Coach: Jeff Hafley
• Offensive Coordinator: Bobby Slowik (im Bild)
• Defensive Coordinator: Anthony Weaver
• Special Teams Coordinator: Craig Aukerman
• General Manager: Jon-Eric Sullivan
Pittsburgh Steelers
Der Nachfolger von Mike Tomlin steht fest: Mike McCarthy wird neuer Head Coach der Pittsburgh Steelers. Der 62-Jährige kehrt nach einem Jahr Pause in die NFL zurück, zuletzt war er Cheftrainer der Dallas Cowboys.
• Head Coach: Mike McCarthy (Foto)
• Offensive Coordinator: vakant
• Defensive Coordinator: Teryl Austin
• Special Teams Coordinator: Danny Smith
• General Manager: Omar Khan
Minnesota Vikings
Die Minnesota Vikings haben ihren Defensive Coordinator Brian Flores mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Der 44-Jährige, der als Kandidat für Head-Coach-Positionen gilt, wird somit 2026 bei den Vikings bleiben - zumindest voraussichtlich.
• Head Coach: Kevin O'Connell
• Offensive Coordinator: Wes Phillips
• Defensive Coordinator: Brian Flores (im Bild)
• Special Teams Coordinator: Matt Daniels
• General Manager: Kwesi Adofo-Mensah
Tampa Bay Buccaneers
Neuer Playcaller für die Offense der Buccaneers: Zac Robinson wird Offensive Coordinator in Tampa. Robinson kommt von den Atlanta Falcons, wo er zuletzt in der identischen Position tätig war.
• Head Coach: Todd Bowles (im Bild)
• Offensive Coordinator: Zac Robinson
• Defensive Coordinator: n.v. (Todd Bowles sagt die Spielzüge an)
• Special Teams Coordinator: vakant
• General Manager: Jason Licht
Los Angeles Chargers
Nach der Entlassung von Greg Roman angeln sich die Chargers einen ganz großen Namen für die vakante Position des Offensive Coordinators: Mike McDaniel. Der Ex-Coach der Miami Dolphins galt auch als Kandidat für einen neuen Head-Coach-Posten bei einem anderen Team.
• Head Coach: Jim Harbaugh
• Offensive Coordinator: Mike McDaniel (im Bild)
• Defensive Coordinator: Vakant
• Special Teams Coordinator: Ryan Ficken
• General Manager: Joe Hortiz
Baltimore Ravens
Neuer Cheftrainer für die Baltimore Ravens. Nach dem Ende von John Harbaugh übernimmt der bisherige Defensive Coordinator der Los Angeles Chargers, Jesse Minter, das Amt.
• Head Coach: Jesse Minter
• Offensive Coordinator: Todd Monken (im Bild)
• Defensive Coordinator: Zachary Orr
• Special Teams Coordinator: offen
• General Manager: Eric DeCosta
Detroit Lions
Nach einer enttäuschenden Saison und dem Fehlgriff mit John Morton haben die Detroit Lions einen neuen Offensive Coordinator verpflichtet. Drew Petzing, der dieselbe Position zuletzt bei den Arizona Cardinals begleitet hatte, wechselt nach Motown.
• Head Coach: Dan Campbell (im Bild)
• Offensive Coordinator: Drew Petzing
• Defensive Coordinator: Kelvin Sheppard
• Special Teams Coordinator: Dave Fipp
• General Manager: Brad Holmes
Buffalo Bills
Die Ära von Sean McDermott bei den Buffalo Bills ist beendet. Wie die Bills nach der bitteren Playoff-Niederlage bei den Denver Broncos mitteilten, wurde McDermott nach neun Jahren als Head Coach von seinen Aufgaben entbunden.
• Head Coach: vakant
• Offensive Coordinator: Joe Brady (im Bild)
• Defensive Coordinator: Bobby Babich
• Special Teams Coordinator: Chris Tabor
• General Manager: Brandon Beane
Atlanta Falcons
• Head Coach: Kevin Stefanski (im Bild)
• Offensive Coordinator: vakant
• Defensive Coordinator: Jeff Ulbrich
• Special Teams Coordinator: Marquice Williams
• General Manager: vakant
Arizona Cardinals
• Head Coach: vakant
• Offensive Coordinator: vakant
• Defensive Coordinator: Nick Rallis
• Special Teams Coordinator: Jeff Rodgers
• General Manager: Monti Ossenfort (im Bild)
Carolina Panthers
• Head Coach: Dave Canales (im Bild)
• Offensive Coordinator: Brad Idzik
• Defensive Coordinator: Ejiro Evero
• Special Teams Coordinator: Tracy Smith
• General Manager: Dan Morgan
Chicago Bears
• Head Coach: Ben Johnson (im Bild)
• Offensive Coordinator: Declan Doyle
• Defensive Coordinator: Dennis Allen
• Special Teams Coordinator: Richard Hightower
• General Manager: Ryan Poles
Cincinnati Bengals
• Head Coach: Zac Taylor (im Bild)
• Offensive Coordinator: Dan Pitcher
• Defensive Coordinator: Al Golden
• Special Teams Coordinator: Darrin Simmons
• General Manager: Duke Tobin (de facto)
Cleveland Browns
• Head Coach: vakant
• Offensive Coordinator: Tommy Rees
• Defensive Coordinator: Jim Schwartz (im Bild)
• Special Teams Coordinator: Bubba Ventrone
• General Manager: Andrew Berry
Dallas Cowboys
• Head Coach: Brian Schottenheimer (im Bild)
• Offensive Coordinator: Klayton Adams
• Defensive Coordinator: vakant
• Special Teams Coordinator: Nick Sorensen
• General Manager: Jerry Jones
Denver Broncos
• Head Coach: Sean Payton (im Bild)
• Offensive Coordinator: Joe Lombardi
• Defensive Coordinator: Vance Joseph
• Special Teams Coordinator: Daren Rizzi
• General Manager: George Paton
Houston Texans
• Head Coach: DeMeco Ryans (im Bild)
• Offensive Coordinator: Nick Caley
• Defensive Coordinator: Matt Burke
• Special Teams Coordinator: Frank Ross
• General Manager: Nick Caserio
Indianapolis Colts
• Head Coach: Shane Steichen (im Bild)
• Offensive Coordinator: Jim Bob Cooter
• Defensive Coordinator: Lou Anarumo
• Special Teams Coordinator: Brian Mason
• General Manager: Chris Ballard
Jacksonville Jaguars
• Head Coach: Liam Coen (im Bild)
• Offensive Coordinator: Grant Udinski
• Defensive Coordinator: Anthony Campanile
• Special Teams Coordinator: Heath Farwell
• General Manager: James Gladstone
Kansas City Chiefs
• Head Coach: Andy Reid (im Bild)
• Offensive Coordinator: Eric Bieniemy
• Defensive Coordinator: Steve Spagnuolo
• Special Teams Coordinator: Dave Toub
• General Manager: Brett Veach
Las Vegas Raiders
• Head Coach: vakant
• Offensive Coordinator: vakant
• Defensive Coordinator: Patrick Graham (im Bild)
• Special Teams Coordinator: Derius Swinton II (interim)
• General Manager: John Spytek
Los Angeles Rams
• Head Coach: Sean McVay (im Bild)
• Offensive Coordinator: Mike LaFleur
• Defensive Coordinator: Chris Shula
• Special Teams Coordinator: Ben Kotwica (interim)
• General Manager: Les Snead
New England Patriots
• Head Coach: Mike Vrabel (im Bild)
• Offensive Coordinator: Josh McDaniels
• Defensive Coordinator: Terrell Williams
• Special Teams Coordinator: Jeremy Springer
• General Manager: Eliot Wolf (de facto)
New Orleans Saints
• Head Coach: Kellen Moore (im Bild)
• Offensive Coordinator: Doug Nussmeier
• Defensive Coordinator: Brandon Staley
• Special Teams Coordinator: Phil Galiano
• General Manager: Mickey Loomis
New York Jets
• Head Coach: Aaron Glenn (im Bild)
• Offensive Coordinator: Tanner Engstrand
• Defensive Coordinator: Chris Harris (interim)
• Special Teams Coordinator: Chris Banjo
• General Manager: Darren Mougey
Philadelphia Eagles
• Head Coach: Nick Sirianni
• Offensive Coordinator: vakant
• Defensive Coordinator: Vic Fangio
• Special Teams Coordinator: Michael Clay
• General Manager: Howie Roseman
San Francisco 49ers
• Head Coach: Kyle Shanahan (im Bild)
• Offensive Coordinator: Klay Kubiak
• Defensive Coordinator: vakant
• Special Teams Coordinator: Brant Boyer
• General Manager: John Lynch
Seattle Seahawks
• Head Coach: Mike Macdonald (im Bild)
• Offensive Coordinator: Klint Kubiak
• Defensive Coordinator: Aden Durde
• Special Teams Coordinator: Jay Harbaugh
• General Manager: John Schneider
Denver und New England hätten - mit einem Backup und einer plötzlich unfähigen Offensive - auch ohne Wetter keine Punkte mehr gemacht.
Aber ein 7:10 haut fast niemanden vom Hocker. So jedoch, mit Schnee und Wind und Kälte im Stadion auf der einen Seite und der großen Freude über die Heizung im eigenen Wohnzimmer auf der anderen, wurde diese teils dröge Veranstaltung etwas Denkwürdiges.
Mehr davon, bitte!