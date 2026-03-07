Die Ära Maxx Crosby bei den Las Vegas Raiders ist vorbei. Die Las Vegas Raiders traden den Pass Rusher im Rahmen eines spektakulären Geschäfts zu den Baltimore Ravens.

Einer der besten Spieler der NFL auf seiner Position wechselt das Team.

Star-Pass-Rusher Maxx Crosby verlässt die Las Vegas Raiders und schließt sich im Rahmen eines Blockbuster-Trades den Baltimore Ravens an.

Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, erhalten die Raiders im Gegenzug die Erstrundenpicks von Baltimore in diesem Jahr sowie 2027. Offiziell vollzogen werden kann der Trade erst zum Start des Ligajahres am Mittwoch, doch die Übereinkunft steht.

Der Abschied von Crosby hatte sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer stärker angedeutet. Der 28-Jährige reagierte angefressen auf die Entscheidung seines Teams, ihn im Saisonendspurt nicht mehr einzusetzen. Seine Unzufriedenheit trug er auch nach außen.

In Crosby verlässt einer der prägenden Spieler der vergangenen Jahre die Raiders. 2019 war er vom damals noch in Oakland beheimateten Team in der vierten Draft-Runde gepickt worden und entwickelte sich in den Jahren danach zu einem der besten Quarterback-Jäger der NFL.