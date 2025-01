Brandon Coleman steht in seiner Rookie-Saison für die Washington Commanders in den Playoffs und beendet mit dem Team eine lange Durststrecke. Damit geht die bärenstarke Saison und der faszinierende Aufstieg des Deutsch-Amerikaners weiter. Die Washington Commanders haben mit dem 23:20 bei den Tampa Bay Buccaneers erstmals seit 2006 wieder ein Playoff-Spiel in der NFL gewonnen. Ihre erste Postseason-Teilnahme seit der Saison 2020 geht also in die Verlängerung. Am kommenden Sonntag (ab 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit) sind die Hauptstädter bei den Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown gefordert. Damit kommt es zu einem Duell zweier Deutsch-Amerikaner, denn in der O-Line der Commanders hat sich Brandon Coleman als Rookie auf Anhieb festgespielt. Er beschützt mit Quarterback Jayden Daniels einen weiteren Liga-Neuling, der so sehr auftrumpfte, dass er als haushoher Favorit auf den Award des Rookie of the Year gilt. In Tampa lieferte das Gesicht der Franchise mit 268 Passing Yards für zwei Touchdowns einmal mehr ab. Auch dank Offensive Lineman Coleman, der ihm die nötige Zeit für Pässe oder eigene Runs verschafft. Der Deutsch-Amerikaner wurde im Draft 2024 in der dritten Runde verpflichtet und konnte seine Qualitäten auf Anhieb unter Beweis stellen.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Brandon Coleman kann auf Anhieb bei Commanders überzeugen Mit dem 67. Pick sicherten sich die Commanders die Dienste des 1,98 Meter großen und mehr als 145 Kilogramm schweren Hünen. "Ich bin so dankbar, diese Chance zu erhalten. Ich werde das mit meiner Familie und ein paar Freunden aus Deutschland feiern - und dann geht es an die Arbeit. Ich bin sprachlos", sagte der Deutsch-Amerikaner nach der Talenteziehung im April im Gespräch mit "RTL". Was Coleman dann jedoch binnen kürzester Zeit zeigen sollte, hätten ihm wohl nur die wenigsten vorab zugetraut. Die Franchise war von Tag eins an vom 24-Jährigen begeistert und traute ihm eine bedeutende Rolle zu: als Left Tackle die "Blind Side" seines Quarterbacks zu beschützen. Der Schritt zahlte sich früh aus und der O-Liner legte bei den Commanders eine Debüt-Saison hin, von der man nur träumen kann. Er zählt nicht erst seit gestern zu den absoluten Säulen im Team. Coleman steigerte sich über die Regular Season von Woche zu Woche und somit stiegen auch seine Einsatzzeiten nachhaltig, ab der Saisonmitte war er als Starter nicht mehr wegzudenken.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

VIDEO: Ganz nah dran! Buffalo Bills zeigen neue Stadion-Details

Einzig in Woche acht konnte der Tackle in dieser Saison nicht auflaufen, da er sich im Spiel zuvor eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte. Zwischen den Spieltagen neun und 17 kam er laut "Pro Football Focus" in jeder Partie bei über 60 O-Line-Snaps zum Einsatz. Die Serie brach am letzten Spieltag der Hauptsaison einzig, da der Einzug in die Playoffs für das Team zuvor bereits feststand. Somit bekamen zahlreiche Stars wie auch Quarterback Daniels deutlich mehr Pausen als gewohnt und spielten bei Weitem nicht über die volle Distanz. Mit welcher Selbstsicherheit und Souveränität Coleman in seiner Rookie-Saison bereits auftritt, ist bemerkenswert. Die schiere Menge seiner gespielten Snaps verdeutlicht, dass er das volle Vertrauen seiner Coaches genießt. Beinahe wäre das Juwel jedoch gar nicht Footballer geworden.

Coleman wagte mit 15 Jahren den Schritt in die USA Geboren wurde der heute 24-Jährige im Oktober 2000 als Sohn einer deutschen Mutter und eines US-amerikanischen Soldaten in Virginia, doch mit nur fünf Monaten ging es für ihn und die ganze Familie nach Berlin, da der Vater in Deutschland stationiert wurde. Mit nur 15 Jahren kehrte Coleman dann allein in die Vereinigten Staaten zurück, wo seine Schwester ihn bei sich aufnahm und nach eigener Aussage "drei Jahre quasi großgezogen" hat. Anfangs war jedoch nicht klar, dass Coleman überhaupt Footballer werden würde. Denn eigentlich wollte er an der High School in Denton/Texas seinen Traum von der NBA verfolgen.

NFL - Injury Update: Commanders-Stütze Daron Payne verletzt raus 1 / 4 © IMAGO/ZUMA Press Wire Daron Payne (Washington Commanders)

Schlechte Nachrichten für die Commanders. Im Playoff-Spiel gegen die Buccaneers hat sich Daron Payne bereits in der ersten Hälfte verletzt. Der Defensive Tackle hatte sichtbar Schmerzen, musste das Spielfeld verlassen und kehrte nicht mehr zurück. Laut "NBC" hat sich der 13. Pick aus dem 2018er-Draft eine Fingerverletzung zugezogen. Das Ausmaß ist aktuell noch unklar. © Icon Sportswire Nakobe Dean (Philadelphia Eagles)

Im Playoff-Spiel gegen die Green Bay Packers mussten die Philadelphia Eagles auf Nakobe Dean verzichten. Der Linebacker zog sich früh in der Partie eine Verletzung am Bein zu und musste mit dem Kart in die Katakomben gefahren werde. Zwischendurch verletzte sich auf Cornerback Darius Slay, der Routinier konnte aber nach kurzer Pause wieder auflaufen. © UPI Photo Zay Flowers (Baltimore Ravens)

Die Baltimore Ravens mussten in der Wild Card Round der NFL Playoffs gegen die Pittsburgh Steelers auf Zay Flowers verzichten. Der Wide Receiver laboriert an einer Knieverletzung Flowers hatte sich die Verletzung in Week 18 zugezogen. Trainiert hat er in der vergangenen Woche nicht. © Imagn Images Jaylen Watson (Kansas City Chiefs)

Die Chiefs dürfen sich pünktlich zu den Playoffs über die Rückkehr eines Leistungsträgers freuen. Cornerback Jaylen Watson wird laut "Fox" zeitnah von der IR-Liste aktiviert und steht dem Titelverteidiger damit wieder zur Verfügung. Watson hatte seit Ende Oktober mit einem gebrochenen Wadenbein gefehlt.

"Als ich in den USA ankam, sagten sie: 'Du bist ein kräftiger Junge, du solltest versuchen, Football zu spielen', und so habe ich über den Sommer angefangen, zunächst als Quarterback", erzählte der O-Liner dem Youtube-Kanal der Texas Christian University in Fort Worth, wo seine Umschulung zum Quarterback-Beschützer begann. Und so wurden die Spielgeräte kurzerhand getauscht, der Basketball zur Seite gelegt. "Als mir klar wurde, dass sich der Prozess mehr zum Football entwickeln würde, habe ich meinen ursprünglich geplanten Weg, es in die NBA zu schaffen, nicht weiterverfolgt", wurde Coleman im Oktober 2023 auf der Homepage der TCU zitiert.

Anzeige

Anzeige