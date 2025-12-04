NFL Playoffs 2025/26: Diese Entscheidungen können am 14. Spieltag fallen

Die Regular Season befindet sich so langsam auf der Zielgeraden. Noch fünf Spieltage, dann beginnen in der NFL die Playoffs. Schon in Week 14 können einige Postseason-Entscheidungen fallen.

Week 14 der NFL steht vor der Tür.

Noch steht kein Playoff-Teilnehmer sicher fest, und auch an diesem Spieltag kann noch kein Team die Postseason klarmachen.

Auf der anderen Seite sind aber bereits einige Mannschaften aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden - und am 14. Spieltag könnten weitere folgen.

ran gibt einen Überblick über die Playoff-Szenarien in Week 14.