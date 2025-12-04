NFL Highlights kostenlos auf Joyn
NFL Playoffs 2025/26: Diese Entscheidungen können am 14. Spieltag fallen
- Veröffentlicht: 04.12.2025
- 10:37 Uhr
- ran
Die Regular Season befindet sich so langsam auf der Zielgeraden. Noch fünf Spieltage, dann beginnen in der NFL die Playoffs. Schon in Week 14 können einige Postseason-Entscheidungen fallen.
Week 14 der NFL steht vor der Tür.
Noch steht kein Playoff-Teilnehmer sicher fest, und auch an diesem Spieltag kann noch kein Team die Postseason klarmachen.
Auf der anderen Seite sind aber bereits einige Mannschaften aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden - und am 14. Spieltag könnten weitere folgen.
ran gibt einen Überblick über die Playoff-Szenarien in Week 14.
NFL Playoffs: Szenarien in der NFC
Die Minnesota Vikings (4-8) sind aus dem Playoff-Rennen, wenn ...
- sie gegen die Washington Commanders verlieren ODER
- sie gegen die Commanders unentschieden spielen UND die Green Bay Packers gegen die Chicago Bears nicht verlieren.
Die Washington Commanders (3-9) sind aus dem Playoff-Rennen, wenn ...
- sie bei den Vikings nicht gewinnen ODER
- die Philadelphia Eagles bei den Los Angeles Chargers nicht verlieren.
Die Atlanta Falcons (4-8) sind aus dem Playoff-Rennen, wenn ...
- sie gegen die Seattle Seahawks verlieren ODER
- sie gegen die Seahawks unentschieden spielen UND die Tamoa Bay Buccaneers gegen die New Orleans Saints nicht verlieren UND die Packers gegen die Bears nicht verlieren.
NFL Playoffs 2025/26
NFL Playoffs: Szenarien in der AFC
Die Cleveland Browns (3-9) sind aus dem Playoff-Rennen, wenn ...
- sie gegen die Titans verlieren.
Die New York Jets (3-9) sind aus dem Playoff-Rennen, wenn ...
- sie gegen die Miami Dolphins nicht gewinnen ODER
- die Houston Texans bei den Kansas City Chiefs gewinnen UND die Buffalo Bills gegen die Cincinnati Bengals nicht verlieren ODER
- die Texans bei den Chiefs gewinnen UND Indianapolis Colts bei den Jacksonville Jaguars unentschieden endet ODER
- die Bills gegen die Bengals nicht verlieren UND die Jaguars gegen die Colts nicht verlieren.