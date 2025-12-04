NFL - Baltimore Ravens verlängern langfristig mit Offensivstar

Die Baltimore Ravens haben ihren Tight End Mark Andrews mit einem neuen Vertrag ausgestattet

Die Baltimore Ravens haben Tight End Mark Andrews am Mittwoch mit einem neuen Dreijahresvertrag ausgestattet und damit seine Zukunft in Baltimore langfristig gesichert.

Die Verlängerung ist laut "ESPN"-Insider Adam Schefter 39,3 Millionen US-Dollar wert und beinhaltet 26 Millionen garantiert. Der 30-jährige Andrews wäre am Saisonende eigentlich Free Agent geworden.

In dieser Spielzeit wurde er erst der zweite Tight End in der NFL-Geschichte, der bei einem Team das sogenannte Receiving-Triple-Crown schafft – also die meisten Receptions, Yards und Touchdowns hält. Zuvor war dies nur Travis Kelce von den Kansas City Chiefs gelungen.

Mit aktuell 473 gefangenen Pässen, 5.862 Receiving Yards und 56 Touchdowns ist Andrews der beste Passfänger in der Geschichte der Ravens.