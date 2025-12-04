NFL
NFL - Baltimore Ravens verlängern langfristig mit Offensivstar
- Aktualisiert: 04.12.2025
- 10:03 Uhr
- ran.de
Die Baltimore Ravens haben ihren Tight End Mark Andrews mit einem neuen Vertrag ausgestattet
Die Baltimore Ravens haben Tight End Mark Andrews am Mittwoch mit einem neuen Dreijahresvertrag ausgestattet und damit seine Zukunft in Baltimore langfristig gesichert.
Die Verlängerung ist laut "ESPN"-Insider Adam Schefter 39,3 Millionen US-Dollar wert und beinhaltet 26 Millionen garantiert. Der 30-jährige Andrews wäre am Saisonende eigentlich Free Agent geworden.
In dieser Spielzeit wurde er erst der zweite Tight End in der NFL-Geschichte, der bei einem Team das sogenannte Receiving-Triple-Crown schafft – also die meisten Receptions, Yards und Touchdowns hält. Zuvor war dies nur Travis Kelce von den Kansas City Chiefs gelungen.
Mit aktuell 473 gefangenen Pässen, 5.862 Receiving Yards und 56 Touchdowns ist Andrews der beste Passfänger in der Geschichte der Ravens.
Mark Andrews ist ein "Raven für die Ewigkeit"
"Mark ist ein Raven für die Ewigkeit – ein absoluter Wettkämpfer und Pro-Bowl-Tight-End, der zudem ein wichtiger Teil unserer Gemeinschaft in Baltimore ist", sagte General Manager Eric DeCosta.
NFL - Injury Update 2025: Justin Herbert steht den Los Angeles Chargers wohl zur Verfügung
Justin Herbert (Los Angeles Chargers)
Justin Herbert zog sich im Spiel gegen die Las Vegas Raiders eine Fraktur in seiner linken Hand (Nicht-Wurfhand) zu, die eine OP erfordert. Head Coach Jim Harbaugh zeigte sich nun optimistisch: "Ich gehe davon aus, dass er auf dem Feld wird stehen können", so der Hauptübungsleiter der Los Angeles Chargers. Im Monday Night Game von Week 14 treffen die Chargers auf die Philadelphia Eagles.
Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions)
Amon-Ra St. Brown ist für das Donnerstagsspiel von Woche 14 zwischen den Lions und den Cowboys offiziell als fraglich eingestuft worden. Der Wide Receiver der Lions hatte sich an Thanksgiving gegen die Packers am Knöchel verletzt und konnte am Montag und Dienstag nicht trainieren. Dass sein Einsatz aber noch nicht offiziell ausgeschlossen wurde, könnte darauf hindeuten, dass er gegen Dallas spielen kann.
Deshaun Watson (Cleveland Browns)
Feiert Deshaun Watson in dieser Saison noch sein Comeback? Der Quarterback der Browns kann ab sofort wieder trainieren. Sollte er innerhalb von 21 Tagen von den Browns als spielfähig deklariert werden, stünde einem Comeback nichts mehr im Weg. Watson hatte sich in der vergangenen Saison die Achillessehne gerissen und musste seitdem pausieren.
Mike Evans und Jalen McMillan (Tampa Bay Buccaneers)
Auch Star-Receiver Mike Evans von den Bucs kann seit Mittwoch wieder trainieren. Der 32-Jährige hatte sich in Week 7 das Schlüsselbein gebrochen und kann damit seine sagenhafte Rekordserie nicht fortsetzen. Seit seiner Rookie-Saison 2014 hat er in jeder Spielzeit mindestens 1.000 Receiving Yards erzielt. Neben Evans kehrt mit Jalen McMillan ein weiterer Passempfänger der Bucs ins Training zurück.
Sauce Gardner (Indianapolis Colts)
Die Indianapolis Colts müssen vorerst auf Sauce Gardner verzichten. Der Cornerback verletzte sich direkt beim ersten Drive gegen die Houston Texans und wurde noch während des Spiels mit einer Wadenzerrung ausgeschlossen; ein Achillessehnenriss bestätigte sich nicht. Gardner wird laut NFL Network "week-to-week" geführt, eine Rückkehr in der Regular Season bleibt aber realistisch.
J.J. McCarthy (Minnesota Vikings)
Die Befürchtungen bei den Minnesota Vikings haben sich bestätigt. Quarterback J.J. McCarthy befindet sich nach wie vor im Concussion Protocol und stand für die Partie in Woche 13 gegen die Seattle Seahawks am Sonntag nicht zur Verfügung. McCarthy erlitt die Gehirnerschütterung am Wochenende zuvor im Spiel gegen die Green Bay Packers. Für ihn kam Rookie Max Brosmer zu seinem ersten NFL-Spiel.
Will Campbell (New England Patriots)
Bitterer Verlust für New England: Left Tackle Will Campbell wurde im Spiel gegen die Cincinnati Bengals mit einem Handtuch über dem Gesicht in die Umkleidekabine gebracht. Er hat sich eine Verstauchung des Innenbandes im Knie zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen. Die Patriots setzten den Nummer-4-Pick des NFL Draft 2025 inzwischen auf die Injured-Reserve-Liste.
Michael Penix Jr. & Drake London (Atlanta Falcons)
Die Probleme der Falcons werden immer größer. Nach der Overtime-Niederlage gegen die Panthers kommen nun auch noch Verletzungssorgen hinzu. Quarterback Penix Jr. fällt nach einer Knieverletzung für den Rest der Saison aus. Auch Receiver London verletzte sich am Knie. Eine Zerrung des hinteren Kreuzbands wird ihn länger außer Gefecht setzen.
Lane Johnson (Philadelphia Eagles)
Lane Johnson, einer der besten Offensive Tackles der gesamten Liga, fehlt den Eagles in wichtigen Wochen. Der Routinier hat sich eine Verstauchung am Fuß zugezogen. Wegen der Verletzung fällt er voraussichtlich vier bis sechs Wochen aus, lässt jedoch eine zweite Meinung sowie weitere Tests durchführen. Anfänglich wurde von bis zu sechs Wochen Ausfallzeit ausgegangen, inzwischen heißt es, er könnte womöglich sogar nach drei Spielen wieder mitwirken.
J.K. Dobbins (Denver Broncos)
Die Fuß-Verletzung von J.K. Dobbins ist schlimmer als befürchtet. Der Star-RB wurde von seinem Team auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt und fällt damit mindestens vier Wochen aus. Wie "ESPN" unter Berufung auf Quellen berichtet, droht dem 26-Jährigen aber sogar das Saison-Aus. Es sei denn, die Broncos erreichen den Super Bowl. Bis dahin könnte er demnach wieder fit werden.
Milton Williams (New England Patriots)
Das erfolgreiche Thursday Night Game gegen die New York Jets war für einige Zeit das letzte, in dem die New England Patriots auf Milton Williams bauen konnten. Weil sich der Tackle eine Sprunggelenksverstauchung zugezogen hat, setzte ihn die Franchise auf die Injured Reserve List, womit er mindestens vier Partien aussetzen muss. Williams verletzte sich früh im Spiel, kehrte später noch einmal auf das Feld zurück, ehe er in der zweiten Hälfte zum Zuschauen verdammt wurde.
Andrews war 2018 ein Drittrundenpick und gilt seit Jahren als Lieblingsziel von Quarterback Lamar Jackson. In dieser Saison ging seine Wirkung im Passspiel jedoch etwas zurück – mit durchschnittlich nur 27,7 Receiving Yards pro Partie, dem niedrigsten Wert seiner Karriere.
