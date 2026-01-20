NFL: Buffalo Bills entlassen Head Coach Sean McDermott - folgt nun ein Ex-Mitspieler von Josh Allen?

Nach dem Playoff-Aus haben sich die Buffalo Bills von Head Coach Sean McDermott getrennt. Die gehandelten Nachfolgekandidaten teilen eine Verbindung zu Star-Quarterback Josh Allen.

Die Buffalo Bills sorgten nach dem Overtime-Aus gegen die Denver Broncos in der Divisional Round der NFL-Playoffs für einen Paukenschlag und trennten sich von Head Coach Sean McDermott.

In acht von neun Jahren seiner Amtszeit führte der 51-Jährige die Franchise in die Playoffs, den Super Bowl konnte das Team dabei jedoch nie erreichen.

Damit beginnt für die Veranwortlichen um General Manager Brandon Beane, der kurz nach der Bekanntgabe des McDermott-Aus befördert wurde und nun auch den Titel President of Football Operations trägt, nun die Nachfolgersuche.

"ESPN"-Analyst Peter Schrager nennt drei aussichtsreiche Kandidaten als Optionen für die Franchise. Zum einen fällt dabei der Name Brian Daboll.