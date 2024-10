NFL - Buffalo Bills: Investoren-Einstieg sicher! NBA-Hall-of-Famer als mögliche Kandidaten

"Zu Beginn dieses Jahres beauftragte die Familie Pegula (Eigentümer der Bills, Anm. d. Red.) die Allen & Company mit der Prüfung eines möglichen Verkaufs einer Minderheitsbeteiligung an den Bills. Seitdem gab es eine beträchtliche Menge an Interesse, und unser Fokus lag darauf, die richtigen Partner für unsere Organisation zu finden", gab das Team gegenüber NFL-Insider Adam Shefter bekannt.

Sportler als Minderheiten-Aktionäre?

Bei Vince Carter handelt es sich um einen ehemaligen Shooting Guard der Basketballliga NBA (NBA live auf ProSieben, ProSieben MAXX, ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn). Der Erstrundenpick von 1998 spielte 24 Jahre in der Liga und wurde anschließend in die Hall of Fame aufgenommen.

Auch Tracy McGrady spielte lange in der NBA für Teams wie die Toronto Raptors, Detroit Pistons, Houston Rockets und Orlando Magic. Auch McGrady wurde später Teil der NBA Hall of Fame.

Jozy Altidore verdient sein Geld derweil mit Fußball. Der Stürmer spielte unter anderem in der Premier League für den AFC Sunderland und in der spanischen LaLiga für den FC Villarreal. Über die Türkei, Niederlande und Mexiko, landete er wieder in der höchsten US-Liga, wo der 34-Jährig noch immer spielt. Sein Vertrag mit den New England Revolution läuft im Dezember 2024 aus.