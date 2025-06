Smith geht sogar noch weiter: "In 2014 hat Trump mich wirklich angerufen und ich zitiere ihn jetzt wörtlich 'Stephen, ich sage dir das jetzt, wenn diese Mutterf***er in meinen Weg kommen, dann werde ich sie mir alle holen. Ich werde dann versuchen US-Präsident zu werden,' das waren seine exakten Worte."

"2014 wollte Trump die Buffalo Bills kaufen. Das Preisschild lag bei 1,4 Milliarden Euro. Meine Quellen sagen mir, er habe 1,1 Milliarden geboten," so Smith bei "The Daily Show".

Einer Theorie des NFL -Insiders Stephen A. Smith zur Folge, wäre das vielleicht nie passiert, wenn Trump wie vorgehabt die Buffalo Bills in 2014 gekauft hätte:

Donald Trump: Präsident statt Owner eines NFL-Teams

Smith grinsend: "Von daher gibt es diese Späße zwischen mir und der NFL. Sie sagen immer, 'also ist das alles deine Schuld,' und ich sage nur 'ja'."

Moderator Jon Stewart drehte sich daraufhin zur Kamera und sagte: "Liebe Menschen aus Buffalo. Gebt ihm das beschissene Team. Rettet uns."

Smith setzte nochmal nach: "Er meinte sein damaliges Wort ernst. Wenn er etwas will, dann bekommt er es. Er sagt 'Ich bin Donald Trump. Ich bin sehr berühmt und milliardenschwer, ich sollte ein NFL-Team kaufen können, wenn ich es will. Und wenn ich es nicht bekomme, dann weil mir jemand in den Weg kommt', das war seine Denke. Und der Standpunkt der Bills war 'du hast nicht genug Geld'."

Und darum geht es am Ende, wenn man ein Team kaufen will. Der Höchstbietende erhält den Zuschlag. Damals waren das dann Terry und Kim Pegula.

Trump bekam kein NFL-Team. Wurde dafür Präsident der Vereinigten Staaten.