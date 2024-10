NFL - Buffalo Bills: Mitte November schon Champion der AFC East?

Die Buffalo Bills können den AFC-East-Titel im Schnelldurchgang klarmachen. Theoretisch könnten Josh Allen und Co. Mitte November das Playoff-Ticket lösen.

Die Buffalo Bills stehen vor Week 9 der NFL bei einer 6-2-Bilanz. Das Team um Quarterback-Superstar Josh Allen ist auf der Überholspur, fegte zuletzt mit 31:10 über die Seattle Seahawks hinweg.

Nun sind sechs Siege nach acht Spielen nicht ungewöhnlich, sechs weitere Teams stehen genauso oder sogar noch besser da. Trotzdem können die Bills schon in Week 11 (!) die Playoffs festmachen – indem sie ihre Division gewinnen.

Was wiederum an der Schwäche der Konkurrenten in der AFC East liegt. Denn hinter den Bills belegen die Miami Dolphins (2-5), die New England Patriots (2-6) und die New York Jets (2-6) die Plätze.

Sollten die Bills ihre nächsten drei Spiele gegen die Dolphins, bei den Indianapolis Colts und gegen die Kansas City Chiefs gewinnen und die Dolphins, Patriots und Jets wiederum ihre Partien allesamt verlieren, wären die Bills durch.

Und das bereits am 17. November. Bis auf Bills vs. Dolphins kommt es in der Zeit zu keinen direkten Duellen innerhalb der AFC East.

Damit würden die Bills einen Rekord einstellen, vor ihnen haben erst vier Teams bereits in Week 11 ihre Divisions gewonnen. Zuletzt waren das die Patriots 2007.