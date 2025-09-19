Anzeige
Erneut späte Tua-Interception

NFL: Buffalo Bills schlagen widerspenstige Miami Dolphins

  • Aktualisiert: 19.09.2025
  • 08:02 Uhr

Die Buffalo Bills haben im dritten Saisonspiel auch den dritten Sieg eingefahren. Gegen die Miami Dolphins war es jedoch ein hartes Stück Arbeit.

In einem knapper als gedachten AFC-East-Duell haben die Buffalo Bills in Woche drei der NFL mit 31:21 gegen die Miami Dolphins triumphiert und damit ihren perfekten Start in die Saison fortgesetzt. Die Dolphins hingegen stolpern weiter und bleiben mit 0-3 chancenlos – ihr schlechtester Start seit 2019.

Vor 71.202 Zuschauern im Highmark Stadium in Orchard Park zeigten die Bills eine dominante Offensive, angeführt von Quarterback Josh Allen, der mit präzisen Pässen und starkem Running Game überzeugte. Die Dolphins kämpften tapfer, konvertierten beeindruckend zehn von 15 Third Downs, doch entscheidende Fehler, darunter eine Roughing-the-Kicker-Strafe, als sie die Bills beim Stand von 21:21 eigentlich schon gestoppt hatten, brachen ihnen das Genick.

Anzeige
Anzeige
NFL, American Football Herren, USA Miami Dolphins at Buffalo Bills Sep 18, 2025; Orchard Park, New York, USA; Buffalo Bills quarterback Josh Allen (17) passes against the Miami Dolphins in the firs...

Alle NFL Highlights auf Joyn

Auch das Network im 24/7-Livestream

Anzeige

Statistisch unterstrichen die Bills ihre Überlegenheit: Josh Allen komplettierte 22 von 28 Pässen für 213 Yards und warf drei Touchdowns ohne eine einzige Interception. Running Back James Cook glänzte mit 108 Rushing-Yards und einem 2-Yard-TD-Run zu Beginn des dritten Viertels, was die Bills früh auf 21:14 führte.

Anzeige

VIDEO: 300. Touchdown! Josh Allens zaubert bei Rekordspiel

Auf der anderen Seite warf Tua Tagovailoa 23 von 34 Pässen für 146 Yards und zwei Touchdowns – zu Jaylen Waddle und Tyreek Hill –, doch seine Offensive kam nie richtig in Schwung. Ollie Gordon erzielte Miamis einzigen Rushing Touchdown und die Dolphins dominierten zeitweise den Ballbesitz, scheiterten aber an der Bills-Defense in Schlüsselmomenten.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Miami Dolphins: Tua erneut mit später Interception

Der Spielverlauf war geprägt von Wechselbädern: Miami eröffnete mit einem Early Score, doch die Bills antworteten prompt und führten nach drei von vier Drives mit 21:14. Im Schlussviertel der Turning Point: Zach Sielers Roughing auf Punter Cameron Johnston verschaffte Buffalo einen First-Down an der 36-Yard-Linie von Miami. Fünf Plays später traf Allen mit einem 15-Yard-TD-Pass auf Khalil Shakir und stellte das 28:21 her.

Die Dolphins drängten zurück und erreichten bei noch 3:00 Minuten zu spielen die Red Zone der Bills.Hier kam der spielentscheidende Moment: Linebacker Terrel Bernard, der Held des Abends, fing eine Interception von Tagovailoa ab, die für Waddle gedacht war. Es war Tuas vierte Interception der Saison und die zehnte in zehn Spielen gegen Buffalo. Dieser einzige Turnover des gesamten Matches rettete die Bills Defense, die sonst unter Druck geriet, und verhinderte ein potenzielles Tie oder sogar einen Führungswechsel.

Buffalo nutzte die Gunst der Stunde: Nach dem Turnover kickte Kicker Matt Prater (nach einem früheren Miss von 39 Yards) einen 48-Yard-Field Goal und besiegelte den 31:21-Sieg. Allens Karrierebilanz gegen Miami steigt damit auf 14-2 mit 45 TD-Pässen in diesen Duellen.

In Woche 4 empfangen die Bills die New Orleans Saints, die Dolphins müssen sich am Montag zu Hause gegen die New York Jets behaupten, wo ein Sieg essenziell ist, um den Druck auf Coach Mike McDaniel zu mindern.

Mehr News und Videos
NEW ORLEANS, LA - FEBRUARY 09: QB Jalen Hurts 1 of the Philadelphia Eagles gets a tush push for a touchdown during Super Bowl LIX between the Kansas City Chiefs and the Philadelphia Eagles on Sunda...
News

NFL gibt Fehler bei "Tush Push" zu und mahnt Refs

  • 19.09.2025
  • 07:36 Uhr
2221551999
News

Brady und Raiders: Ex-Trainer Pierce packt aus

  • 18.09.2025
  • 21:36 Uhr

NFL: Philadelphia Eagles statt Supermodels? Cooper begeht Date-Fauxpas

  • Video
  • 01:07 Min
  • Ab 0
imago images 1066189245
News

Rookie-RBs overhyped? Jeanty und Co. enttäuschen

  • 18.09.2025
  • 16:48 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 18.09.2025
  • 15:52 Uhr
1933167310
News

Nächster NFL-Superstar folgt Brady zu Flag-Football-Turnier

  • 18.09.2025
  • 15:49 Uhr
imago images 1066210897
News

Commanders-Zukunft geklärt! Stadtrat fällt Entscheidung

  • 18.09.2025
  • 15:45 Uhr
imago images 1065222694
News

NFL im Reality Check: So gut sind die 2:0-Teams wirklich

  • 18.09.2025
  • 15:07 Uhr

NFL: Wie süß! Patrick Mahomes wird von eigenen Kids überrascht

  • Video
  • 01:24 Min
  • Ab 0

NFL: Travis Kelce und Taylor Swift geben Update zu Hochzeits-Planung

  • Video
  • 01:26 Min
  • Ab 0