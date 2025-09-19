NFL: Buffalo Bills schlagen widerspenstige Miami Dolphins

Vor 71.202 Zuschauern im Highmark Stadium in Orchard Park zeigten die Bills eine dominante Offensive, angeführt von Quarterback Josh Allen , der mit präzisen Pässen und starkem Running Game überzeugte. Die Dolphins kämpften tapfer, konvertierten beeindruckend zehn von 15 Third Downs, doch entscheidende Fehler, darunter eine Roughing-the-Kicker-Strafe, als sie die Bills beim Stand von 21:21 eigentlich schon gestoppt hatten, brachen ihnen das Genick.

In einem knapper als gedachten AFC-East-Duell haben die Buffalo Bills in Woche drei der NFL mit 31:21 gegen die Miami Dolphins triumphiert und damit ihren perfekten Start in die Saison fortgesetzt. Die Dolphins hingegen stolpern weiter und bleiben mit 0-3 chancenlos – ihr schlechtester Start seit 2019.

Die Buffalo Bills haben im dritten Saisonspiel auch den dritten Sieg eingefahren. Gegen die Miami Dolphins war es jedoch ein hartes Stück Arbeit.

Statistisch unterstrichen die Bills ihre Überlegenheit: Josh Allen komplettierte 22 von 28 Pässen für 213 Yards und warf drei Touchdowns ohne eine einzige Interception. Running Back James Cook glänzte mit 108 Rushing-Yards und einem 2-Yard-TD-Run zu Beginn des dritten Viertels, was die Bills früh auf 21:14 führte.

Auf der anderen Seite warf Tua Tagovailoa 23 von 34 Pässen für 146 Yards und zwei Touchdowns – zu Jaylen Waddle und Tyreek Hill –, doch seine Offensive kam nie richtig in Schwung. Ollie Gordon erzielte Miamis einzigen Rushing Touchdown und die Dolphins dominierten zeitweise den Ballbesitz, scheiterten aber an der Bills-Defense in Schlüsselmomenten.

Miami Dolphins: Tua erneut mit später Interception

Der Spielverlauf war geprägt von Wechselbädern: Miami eröffnete mit einem Early Score, doch die Bills antworteten prompt und führten nach drei von vier Drives mit 21:14. Im Schlussviertel der Turning Point: Zach Sielers Roughing auf Punter Cameron Johnston verschaffte Buffalo einen First-Down an der 36-Yard-Linie von Miami. Fünf Plays später traf Allen mit einem 15-Yard-TD-Pass auf Khalil Shakir und stellte das 28:21 her.

Die Dolphins drängten zurück und erreichten bei noch 3:00 Minuten zu spielen die Red Zone der Bills.Hier kam der spielentscheidende Moment: Linebacker Terrel Bernard, der Held des Abends, fing eine Interception von Tagovailoa ab, die für Waddle gedacht war. Es war Tuas vierte Interception der Saison und die zehnte in zehn Spielen gegen Buffalo. Dieser einzige Turnover des gesamten Matches rettete die Bills Defense, die sonst unter Druck geriet, und verhinderte ein potenzielles Tie oder sogar einen Führungswechsel.

Buffalo nutzte die Gunst der Stunde: Nach dem Turnover kickte Kicker Matt Prater (nach einem früheren Miss von 39 Yards) einen 48-Yard-Field Goal und besiegelte den 31:21-Sieg. Allens Karrierebilanz gegen Miami steigt damit auf 14-2 mit 45 TD-Pässen in diesen Duellen.

In Woche 4 empfangen die Bills die New Orleans Saints, die Dolphins müssen sich am Montag zu Hause gegen die New York Jets behaupten, wo ein Sieg essenziell ist, um den Druck auf Coach Mike McDaniel zu mindern.