NFL - Caleb Williams erlebt Horror-Saisonstart: Müssen sich die Chicago Bears Sorgen machen?

Gegen die Titans zum Auftakt brachte Williams sogar nur 48,3 Prozent seiner Pässe an den Mann - deutlich zu wenig für einen Spieler seiner Gütekategorie. Die schwachen QB-Zahlen zum Auftakt rein an der Leistung des Rookies festzumachen, wäre aber vermessen.

Nicht nur Williams: Bears-Offense stockt

Durch die Probleme der Offensive Line ist es entsprechend nicht nur Quarterback Williams, der bis dato so seine Probleme hat.

Auch die anderen Stars der Offense haben bisweilen so ihre Schwierigkeiten. Der neue Star-Receiver Keenan Allen kam gegen Tennessee auf vier Catches für magere 29 Receiving Yards. In Woche zwei fehlte der Routinier wegen einer Fersenverletzung, die ihn bereits im Training Camp beschäftigte.

Und auch Running Back De'Andre Swift, der in der Offseason einen Dreijahresvertrag über 24 Millionen Dollar erhielt und in der neuen Offense im Vorfeld als möglicher Breakout-Kandidat gehandelt wurde, kommt bisher überhaupt nicht ins Rollen. Der Zweitrunden-Pick der Detroit Lions von 2020 verbuchte in den ersten beiden Saisonspielen gerade einmal 48 Rushing Yards und erzielte ebenfalls keinen Touchdown.

Was jedoch Mut macht: Swift deutete gegen die Texans zumindest seine Dual-Threat-Qualitäten an. Nach null Targets in Woche eins gelangen dem 25-Jährigen gegen die Texaner immerhin bei vier Anspielen vier Receptions für 24 Yards. Es war also nicht alles schlecht gegen C.J. Stroud und Co.

Und auch Williams selbst konnte trotz der fehlenden Unterstützung seiner O-Line den Ball schon relativ gut auf sein potentes Receiving Corps verteilen. Insgesamt fünf Spieler um Star-Receiver DJ Moore und Erstrunden-Pick Rome Odunze konnten Pässe über mindestens 12 Receivings Yards fangen.

Das Potenzial ist absolut da, Chicago muss in den kommenden Spielen seine Frontlinie nur deutlich besser zusammenhalten, um die üppigen PS der Offense auch konstant auf die Straße zu bekommen.