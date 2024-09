NFL: Chicago Bears unterliegen Houston Texans - wieder kein Touchdown für Caleb Williams

Die Gastgeber machten sich derweil selbst das Leben schwer – und waren ebenfalls massiv auf das Können ihres Kickers angewiesen. Ka'imi Fairbairn versenkte vier Field Goals aus beeindruckenden 56, 47, 59 und 53 Yards. Der einzige Touchdown des Teams war ein 28-Yard-Pass von C. J. Stroud auf Nico Collins.

Williams brachte 23 von 37 Pässen für magere 174 Yards an den Mann. Er warf zwei Interceptions und kassierte sieben Sacks – ein Touchdown glückte ihm, genau wie im Auftaktspiel gegen die Titans, nicht.

So dürfte sich Caleb Williams sein erstes Auswärtsspiel in Woche zwei der NFL nicht vorgestellt haben! Der Nummer-1-Pick aus dem vergangenen Draft verlor mit den Chicago Bears das Sunday Night Game bei den Houston Texans mit 13:19, dabei war das Ergebnis knapper als der eigentliche Spielverlauf.

Das Wichtigste in Kürze

Dass das Ergebnis am Ende doch verhältnismäßig knapp ausfiel, lag derweil auch an Cam Akers. Der Backup-Running-Back der Texans, der für den nach einem Hip Drop Tackle verletzten Joe Mixon einsprang, verursachte rund sechseinhalb Minuten vor dem Ende bei First-and-Goal an der Vier-Yard-Linie einen Fumble.