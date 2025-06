Die National Football League muss in Zukunft ohne ihren Executive Vice President auskommen. Brian Rolapp wechselt die Sportart – gilt aber dennoch für die Zukunft als potenzieller Goodell-Nachfolger.

Die NFL verliert einen ihrer wichtigsten Mitarbeiter. Executive Vice President Brian Rolapp wird wohl in Zukunft zur Professional Golfers' Association (PGA) wechseln und dort als CEO übernehmen.

Dem "ESPN"-Bericht zufolge soll Rolapp als möglicher Nachfolger von Roger Goodell gelten, sollte der NFL-Commissioner sein Amt eines Tages abgeben. Der Abgang zur PGA würde seine Chance dafür nicht mindern.

Neben dem NFL Executive Vice President waren außerdem NASCAR Commissioner Steve Phelps und "TaylorMade Golf"-CEO David Abeles im Gespräch für die CEO-Rolle bei der PGA.

Rolapp ist seit 22 Jahren in der NFL tätig und war als Chief Media and Business Officer zuletzt maßgeblich für den Aufschwung der Liga in den vergangenen Jahrzehnten mitverantwortlich.