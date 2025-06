NFL - Dallas Cowboys: Zögern bei neuem Vertrag für Micah Parsons könnte teuer werden

Micah Parsons wartet bei den Dallas Cowboys noch immer auf eine Vertragsverlängerung. Die Franchise könnte das teuer zu stehen kommen.

Schon seit geraumer Zeit warten die Dallas Cowboys mit Vertragsverlängerungen ihrer Starspieler durchaus lange. So auch im Falle von Micah Parsons. Der Edge Rusher ist seit dem Ende der Saison 2023 für eine Verlängerung berechtigt, wartet aber immer noch.

Der viermalige Pro Bowler erklärte in der Vergangenheit bereits, dass er plane, der bestbezahlte Nicht-Quarterback der Liga zu werden.

Da aktuell auch die Positionskollegen T.J. Watt (Pittsburgh Steelers) und Trey Hendrickson (Cincinnati Bengals) auf eine Vertragsverlängerung warten, ist sich Parsons sicher, dass die lange Wartezeit Cowboys-Owner Jerry Jones vermutlich nur noch mehr Geld kosten wird.

"Es wird sie noch mehr kosten", sagte Parsons im Gespräch mit dem Team-nahen Network "All City DLLS". Parsons und Teambesitzer Jones hatten dem Medium bereits bestätigt, dass sie sich im März per Handschlag geeinigt hatten. Jones meldete sich in der Folge aber nie beim Agenten des Spielers, um den Kontrakt zu finalisieren.