Kurz nach seiner schweren Verletzung trat Cam Skattebo von den New York Giants bei einem WWE-Event auf. Dafür gab es heftige Kritik - nun wehrt sich der Running Back.

Der verletzte Running Back der New York Giants, Cam Skattebo, hat sich gegen Kritik an seinem Auftritt bei WWE Monday Night Raw gewehrt. Der Rookie war in eine virale Szene mit Wrestler JD McDonagh verwickelt und betonte, dass er lediglich Spaß suche, während er nicht Football spielen kann.

Skattebo, der am 26. Oktober bei der Niederlage gegen die Philadelphia Eagles eine schwere Sprunggelenksverletzung erlitten hatte, unterzog sich einer Operation, die seine Saison bereits frühzeitig beendete.

Trotz der Verletzung besuchte der 23-Jährige die WWE-Veranstaltung im Madison Square Garden in New York, begleitet von Teamkollegen wie Abdul Carter und Roy Robertson-Harris.

Dort trug er ein Trikot des Rangers-Enforcers Matt Rempe und war in eine spielerische Auseinandersetzung involviert: Er schubste McDonagh hinter einer Barriere stehend, woraufhin der Wrestler zurückschubste. Das Video des Moments ging viral.

Kritiker, darunter Radio-Moderatoren von "ESPN New York" und "WFAN", warfen Skattebo Leichtsinn vor. Chris Carlin nannte es "bemerkenswerte Dummheit", während Bart Scott von "Unachtsamkeit" sprach und betonte, dass selbst spielerisches Wrestling sehr physisch sei.

Chris McMonigle kritisierte die "schlechte Optik", und Brandon Tierney forderte mehr gesunden Menschenverstand, etwa mit Blick auf die Gefahr des Ausrutschens auf dem Boden.