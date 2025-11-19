Alle NFL-Highlights auf Joyn
NFL - Cam Skattebo reagiert auf Kritik nach WWE-Auftritt: "Folgt mir einfach nicht mehr"
- Aktualisiert: 19.11.2025
- 11:10 Uhr
- ran.de
Kurz nach seiner schweren Verletzung trat Cam Skattebo von den New York Giants bei einem WWE-Event auf. Dafür gab es heftige Kritik - nun wehrt sich der Running Back.
Der verletzte Running Back der New York Giants, Cam Skattebo, hat sich gegen Kritik an seinem Auftritt bei WWE Monday Night Raw gewehrt. Der Rookie war in eine virale Szene mit Wrestler JD McDonagh verwickelt und betonte, dass er lediglich Spaß suche, während er nicht Football spielen kann.
Skattebo, der am 26. Oktober bei der Niederlage gegen die Philadelphia Eagles eine schwere Sprunggelenksverletzung erlitten hatte, unterzog sich einer Operation, die seine Saison bereits frühzeitig beendete.
Trotz der Verletzung besuchte der 23-Jährige die WWE-Veranstaltung im Madison Square Garden in New York, begleitet von Teamkollegen wie Abdul Carter und Roy Robertson-Harris.
Dort trug er ein Trikot des Rangers-Enforcers Matt Rempe und war in eine spielerische Auseinandersetzung involviert: Er schubste McDonagh hinter einer Barriere stehend, woraufhin der Wrestler zurückschubste. Das Video des Moments ging viral.
Kritiker, darunter Radio-Moderatoren von "ESPN New York" und "WFAN", warfen Skattebo Leichtsinn vor. Chris Carlin nannte es "bemerkenswerte Dummheit", während Bart Scott von "Unachtsamkeit" sprach und betonte, dass selbst spielerisches Wrestling sehr physisch sei.
Chris McMonigle kritisierte die "schlechte Optik", und Brandon Tierney forderte mehr gesunden Menschenverstand, etwa mit Blick auf die Gefahr des Ausrutschens auf dem Boden.
Skattebo reagiert auf Kritik: "Redet nicht über mich"
Skattebo reagierte daraufhin auf "X" und verteidigte sich: "Ehrlich gesagt, wenn ihr nicht mögt, dass ich Spaß habe, während ich eine harte Zeit durchmache, dann folgt mir einfach nicht mehr."
Weiter: "Ich kann nicht Football spielen und den Spaß haben, den ich mein ganzes Leben hatte, also probiere ich Dinge aus, um glücklich zu bleiben. Genießt den Rest eurer Woche und redet nicht über mich, wenn ihr nichts Nettes zu sagen habt."
Auf weitere Vorwürfe hin versicherte der Running Back: "Vertraut mir, ich würde nichts tun, das etwas gefährdet" – und wies darauf hin, dass sein Fuß während der Aktion nicht den Boden berührte.
Mitspieler verteidigen Skattebo: "Er ist ein Wilder"
Seine Teamkollegen zeigten derweil Verständnis. Andrew Thomas kommentierte lachend: "Cam ist verrückt."
Tyrone Tracy Jr., der nicht vor Ort war, sagte: "Ich habe zu Hause gekämpft und ihm gesagt, er soll sich ducken und sitzen bleiben. Cam ist ein Wilder. Jeder weiß das. Er wird da rausgehen und tun, was er tun muss."
Skattebo zeigte Fortschritte in seiner Genesung: In einem Video-Interview von Complex Sports trug er noch einen Schutzschuh, war aber am Sonntag auf einem Scooter mit Boot am Spielfeldrand beim Giants-Spiel gegen die Green Bay Packers zu sehen.