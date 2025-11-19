Wide Receiver George Pickens spielte bei den Dallas Cowboys eine starke Saison. Kein Wunder, dass der Head Coach ihn langfristig an die Franchise binden möchte.

von Julian Erbs

Die Dallas Cowboys wussten wohl, dass die Zukunft von George Pickens ein Gesprächsthema werden würde, als sie den Wide Receiver ohne vorherige Vertragsverlängerung für die Saison 2025 verpflichteten.

Nach der Spielzeit wird er Stand jetzt zum Free Agent. Der Wide Receiver hat aber bereits reichlich Eindruck hinterlassen und von Head Coach Brian Schottenheimer jüngst eine klare Empfehlung ausgesprochen bekommen.

"Ich bin sehr dafür, dass George eine langfristige Zukunft hier bei uns in Dallas hat", sagte er vor Medienvertretern.

Damit könnte Pickens der nächste Cowboys Profi sein, bei dem eine große Vertragsverhandlung ansteht. Zuvor sorgte bereits der Poker um Dak Prescott, CeeDee Lamb und Micah Parsons für Schlagzeilen.

Mit Prescott und Lamb einigte sich Dallas auf langfristige Verträge. Parsons hingegen wurde nach gescheiterten Gesprächen und einer turbulenten Offseason letztlich zu den Green Bay Packers transferiert.

Erschwerend kommt hinzu, dass Pickens von David Mulugheta vertreten wird, also jenem Agenten, der auch Parsons betreut.