NFL: Cowboys-Coach will mit Star-Receiver George Pickens verlängern - nächstes Drama wie bei Micah Parsons?

  • Veröffentlicht: 19.11.2025
  • 10:53 Uhr
  • Julian Erbs

Wide Receiver George Pickens spielte bei den Dallas Cowboys eine starke Saison. Kein Wunder, dass der Head Coach ihn langfristig an die Franchise binden möchte.

von Julian Erbs

Die Dallas Cowboys wussten wohl, dass die Zukunft von George Pickens ein Gesprächsthema werden würde, als sie den Wide Receiver ohne vorherige Vertragsverlängerung für die Saison 2025 verpflichteten.

Nach der Spielzeit wird er Stand jetzt zum Free Agent. Der Wide Receiver hat aber bereits reichlich Eindruck hinterlassen und von Head Coach Brian Schottenheimer jüngst eine klare Empfehlung ausgesprochen bekommen.

"Ich bin sehr dafür, dass George eine langfristige Zukunft hier bei uns in Dallas hat", sagte er vor Medienvertretern.

Damit könnte Pickens der nächste Cowboys Profi sein, bei dem eine große Vertragsverhandlung ansteht. Zuvor sorgte bereits der Poker um Dak Prescott, CeeDee Lamb und Micah Parsons für Schlagzeilen.

Mit Prescott und Lamb einigte sich Dallas auf langfristige Verträge. Parsons hingegen wurde nach gescheiterten Gesprächen und einer turbulenten Offseason letztlich zu den Green Bay Packers transferiert.

Erschwerend kommt hinzu, dass Pickens von David Mulugheta vertreten wird, also jenem Agenten, der auch Parsons betreut.

Dallas Cowboys: CeeDee Lamb und Dak Prescott mit hochdotierten Verträgen

Zwar könnten die Cowboys den Receiver mit dem Franchise Tag halten, doch damit würden sie riskieren, dass es vor der NFL-Saison 2026 zu einem Holdout oder erneuten Unruhen kommt. Möglich also, dass Dallas dieses Szenario vermeiden und ihm lieber einen langfristigen Vertrag anbieten will.

Das würde für Dallas zwar eine enorme finanzielle Verpflichtung im Passspiel bedeuten, zumal Prescott (vier Jahre, 240 Millionen Dollar) und Lamb (vier Jahre, 136 Millionen Dollar) bereits hoch dotierte Verträge besitzen. Doch Pickens liefert in seinem ersten Jahr beim NFC East Team derart stark ab, dass sich dieser Aufwand sich lohnen könnte.

Beim Sieg gegen die Las Vegas Raiders fing er neun Pässe für 144 Yards und einen Touchdown. Insgesamt steht Pickens in der laufenden Spielzeit bereits bei 58 Receptions für 908 Yards und sieben Touchdowns. Damit hat er schon jetzt eine persönliche Bestmarke bei Touchdown Catches aufgestellt und ist auf Kurs, seine Karrierebestleistung von 1.140 Receiving Yards aus dem Jahr 2023 bei den Pittsburgh Steelers zu übertreffen.

Angesichts seines Alters und seiner starken Leistungen wäre es wenig überraschend, wenn er auch in den kommenden Jahren beeindruckende Zahlen auflegen würde. Damit das jedoch in Dallas geschieht, dürfte ein langfristiger Vertrag unumgänglich sein.

Auch interessant: NFL: Superheld Josh Allen, Lügner Ja'Marr Chase - Gewinner und Verlierer aus Woche 11

