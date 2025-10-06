Die Arizona Cardinals verlieren ein schon gewonnen geglaubtes Spiel gegen die Tennessee Titans. Das raubt Head Coach Jonathan Gannon anscheinend die Fassung, was Emari Demercado zu spüren bekommt.

Es wäre wohl der berühmte Deckel auf dem Spiel gewesen. Doch statt den Tennessee Titans mit einem Rushing Touchdown den nächsten Schlag zu verpassen, verlor Emari Demercado von den Arizona Cardinals an der Endzone das Spielgerät.

Die Folge: Fumble, Touchback, es blieb zu Beginn des Schluss-Viertels beim 21:6. Doch nicht lange, denn für die Titans war dies offenbar der Weckruf. Das zuvor in dieser NFL-Saison sieglose Team verwandelte den Ballbesitz in seinen ersten Touchdown des Abends, ließ einen weiteren und das abschließende Field Goal folgen und feierte noch einen 22:21-Comeback-Erfolg.

Für Cardinals-Head-Coach Jonathan Gannon war das offenbar zu viel. Denn er verlor mit seinem Team nicht nur das dritte Spiel nacheinander, sondern auch die Contenance. Wie auf Videos zu sehen ist, redete er an der Seitenlinie auf Demercado ein und schlug diesem offensichtlich gegen den Oberkörper, als er wütend davonstapfte.

Eine Reaktion des Running Backs, der mit drei Läufen 81 Yards weit kam, ist nicht zu erkennen. Er steht nur wie ein Häufchen Elend da, während ihm O-Liner Paris Johnson brüderlich den Arm auf die Schulter gelegt hat. Sein folgenschwerer Fehler ist ihm offensichtlich nur zu bewusst.