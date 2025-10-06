NFL: New England Patriots haben den Rebuild geschafft - Kommentar

Als Tom Brady die New England Patriots 2020 verließ, ging auch der Erfolg. Nun aber scheint der langjährige Umbruch endlich zum Erfolg zu führen. Die Franchise ist auf dem besten Weg zu einem Top-Team. Ein Kommentar. von Oliver Jensen, Sebastian Vollmer hatte offenbar das richtige Gespür. Als der deutsche Ex-Profi, der mit den New England Patriots zweimal den Super Bowl gewann, vor Saisonbeginn auf die Ambitionen seines Ex-Teams angesprochen wurde, äußerte er sich voller Zuversicht. NFL-Highlights auf Joyn: Erstklassig! Stefon Diggs mit Millimeter-Arbeit gegen Ex-Team

Cardinals-Coach Gannon schlägt Demercado nach folgenschwerem Fumble "Es ist kein Geheimnis, dass die Patriots in den letzten Jahren einen Rebuild hatten. Ich glaube definitiv, dass sie in diesem Jahr besser sein werden", sagte er. Ein Grund dafür sei, dass die Patriots "jetzt besser gecoacht werden".

Tatsächlich scheint es so, als wäre den Patriots unter dem neuen Head Coach Mike Vrabel wieder Vieles zuzutrauen. Mit dem 23:20-Auswärtssieg bei den Buffalo Bills, die bis dahin alle Spiele gewonnen hatten und als Top-Favorit der Division gelten, sorgten sie für die größte Überraschung von Week 5. Vrabel schwärmte völlig zurecht von der Leistung seiner Mannschaft, unterstrich, wie groß der "Stolz auf das gesamte Team" sei. Man habe darüber gesprochen, "den nächsten Schritt zu machen". Dieser scheint geglückt zu sein. Man konnte sogar sagen: Der Rebuild der Patriots ist abgeschlossen.

Drake Maye als zuverlässigster Passgeber der NFL Jeder Football-Fan weiß: Der Erfolg einer Mannschaft hängt maßgeblich vom Quarterback ab. Nach dem Weggang von Tom Brady durften sich fünf Passgeber - unter anderem Cam Newton und Mac Jones - als Starting Quarterback versuchen - erfolglos. Erst Versuch Nummer 6, in Person von Drake Maye, scheint geglückt zu sein. Der Nummer-3-Pick des NFL Draft 2024 hat sich zu einem konstant guten Passgeber entwickelt. In Buffalo brachte er 22 seiner 30 Pässe für 273 Yards an und blieb ohne Ballverlust. Beeindruckend: Über die laufende Saison kamen laut "ESPN" 74 Prozent seiner Pässe an. Dies ist der beste Wert aller Quarterbacks. Auch seine sieben Touchdown-Pässe gegenüber zwei Interceptions sind beachtlich. Mit einem Schnitt von 241,4 Passing Yards pro Spiel gehören die Patriots zu den Top-8 der Liga. Das Wichtigste ist aber: Maye erweist sich als ein Führungsspieler, der in kritischen Spielsituationen Verantwortung übernimmt. Gut zwei Minuten blieben ihm, um seine Patriots bei Gleichstand von 20:20 in Field-Goal-Reichweite zu führen. Auftrag erfüllt: Zwei erfolgreiche Pässe über zwölf und 16 Yards, ein paar kurze Läufe - schon waren sie tief in der gegnerischen Hälfte, sodass Andy Borregales die Patriots mit einem Field Goal über 52 Yards zum Sieg schießen konnte.

Maye scheint genau solche Spielsituationen zu mögen. In der Pressekonferenz erklärte er, dass ihm bereits in der Kindheit vom Vater und Bruder eingetrichtert wurde, dass man in den entscheidenden Spielsituationen "den Ball in den Händen" haben wolle. "Diese Einstellung werde ich mir nicht nehmen lassen, ich werde sie meine ganze Karriere lang beibehalten", betonte er. Ein solcher Leader tut jeder Mannschaft gut. Ebenfalls wichtig: Er stellt sich vor die Mannschaftskameraden. Als Maye darauf angesprochen wurde, viel Druck in der Pocket gehabt zu haben und vier Mal gesackt worden zu sein, stellte er klar: "Die Sacks waren meine Schuld. Ich hätte in der Pocket bleiben müssen." Dabei hätte er durchaus Grund, sich bei der Offensive Line zu beschweren. 17 Mal wurde Maye in der laufenden Saison bereits gesackt - der zweithöchste Wert der NFL. Doch der 23-Jährige tut es nicht. Vielleicht, weil er weiß: Für einen Quarterback, der sich schützend vor die Mannschaftskameraden stellt, gehen die Mitspieler sprichwörtlich durch das Feuer.