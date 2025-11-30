Die Carolina Panthers schock die Los Angeles Rams beim Rekord-Spiel von Matthew Stafford. ran fasst die Spiele von Week 13 zusammen.

Los Angeles Rams @ Carolina Panthers 28:31

Die Siegesserie der Los Angeles Rams ist gerissen. Gegen die Carolina Panthers wurde der siebte Sieg in Folge verpasst.

Und das, obwohl Matthew Stafford einen Rekord aufgestellt hat. Der Quarterback warf seinen insgesamt 28. Touchdown-Pass in Serie ohne Interception, womit er Legende Tom Brady überholt hat.

Ausbauen konnte Stafford die Serie jedoch nicht, denn in den beiden darauffolgenden Drives leistete sich der Routinier einen Turnover, beim zweiten sogar einen Pick Six. Von den Patzern ihres Playmakers ließen sich die Rams zunächst jedoch nicht aus dem Takt bringen und führten zur Halbzeit mit 21:17, Star-Receiver Davante Adams fing zwei Touchdown-Pässe.

Nach der Pause sollte Stafford deutlich weniger im Mittelpunkt stehen, der Star-Quarterback beendete die Partie mit 18 von 28 angebrachten Pässen für 243 Passing Yards, zwei Touchdowns und zwei Interceptions.

Auf der Gegenseite leistete sich Bryce Young deutlich weniger Fehler. Der Panthers-Quarterback brachte 15 von 20 Pässen an den Mann, warf drei Touchdown-Pässe und leistete sich keine Interception.

Durch die Niederlage verlieren die Rams auch den 1. Platz in der NFC an die Chicago Bears. Bei gleicher Bilanz hat man aufgrund der Tiebreaker-Regelung das Nachsehen. LAs Bilanz innerhalb der Conference ist mit 4:3 im Vergleich zum 6:2 der Bears deutlich schlechter.