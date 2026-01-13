Die NFL-Franchise Carolina Panthers wollen den Vertrag von Bryce Young mit der Fifth-Year Option verlängern.

Bei den Carolina Panthers werden nun wohl bald Signale für die sportliche Zukunft gesetzt.

Wie Panthers-GM Dan Morgan mitteilte, wird die Franchise die Fifth-Year Option bei Quarterback Bryce Young ziehen.

Der Nummer-1-Pick beim Draft von 2023 würde damit für das Jahr 2027 die garantierte Vertragssumme von 26,5 Millionen US-Dollar erhalten. Young führte die Panthers zuletzt ihrem ersten NFC-South-Titel und einem Heimspiel in den Playoffs seit zehn Jahren.