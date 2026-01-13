NFL-Highlights auf Joyn
Die NFL-Franchise Carolina Panthers wollen den Vertrag von Bryce Young mit der Fifth-Year Option verlängern.
Bei den Carolina Panthers werden nun wohl bald Signale für die sportliche Zukunft gesetzt.
Wie Panthers-GM Dan Morgan mitteilte, wird die Franchise die Fifth-Year Option bei Quarterback Bryce Young ziehen.
Der Nummer-1-Pick beim Draft von 2023 würde damit für das Jahr 2027 die garantierte Vertragssumme von 26,5 Millionen US-Dollar erhalten. Young führte die Panthers zuletzt ihrem ersten NFC-South-Titel und einem Heimspiel in den Playoffs seit zehn Jahren.
"Bryce hat in dieser Saison gegen starke Gegner sein Können immer wieder aufblitzen lassen. Ich denke, als Team waren wir von Spiel zu Spiel nicht so konstant, wie wir es uns gewünscht hätten. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu, wenn man ein junges Team hat. Ein junges Team, das erst noch Kontinuität aufbauen und sich selbst finden muss", wird Morgan zitiert.
Lob gab es auch von seinen Mitspielern. "Ich bin einfach stolz auf ihn und seine Entwicklung im Laufe des Jahres", sagte Derrick Brown zuletzt.