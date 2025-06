NFL - Russell Wilson bei den New York Giants ohne Zukunft?

Es mehren sich die Anzeichen dafür, dass der ehemalige Spielmacher der Ole Miss Rebels eher früher als später das Zepter in New York übernehmen könnte.

Russell Wilson dürfte als Starting-Quarterback der New York Giants in die Saison 2025 gehen. Der 36-Jährige unterzeichnete einen Vertrag für ein Jahr über 10,5 Millionen US-Dollar.

Manch ein Experte traut sich sogar an genauere Prognosen heran. Daniel Jeremiah von "NFL.com" sagt voraus, dass Dart in Woche 7 übernehmen könnte. Dabei verwies er auf die Reife und die Führungsqualitäten des jungen Passgebers.

Dart kann von Wilson und Winston "viel mitnehmen"

Mit Wilson und Jameis Winston gibt es gleich zwei erfahrene Quarterbacks im Kader der Giants, von denen Dart lernen kann.

"Es ist großartig. Sie haben mich so sehr unterstützt und ich nehme so viel wie möglich von ihnen und ihren Gewohnheiten auf", sagte der junge Passgeber nach seinen ersten Eindrücken.

"Es ist toll, einfach in den Meetings zu sitzen und sie reden zu hören. Ich bin gesegnet, mit diesen Jungs in einem Raum zu sein. Ich habe das Gefühl, dass es so viel gibt, was ich von ihnen mitnehmen kann."

Bezüglich der Zukunftsplanung lässt er sich nicht unter Druck setzen: "Ich versuche einfach, der am besten trainierende Spieler zu sein. Ich weiß, dass sie (das Team, Anm.d.Red.) definitiv einen Plan haben. Aber ich schaue einfach von Tag zu Tag. Ich erwarte nicht sofort Ergebnisse. Ich bin ein prozessorientierter Mensch."