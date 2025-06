Die würde dazu führen, dass bei einem Ausfall in einem bestimmten Jahr alle verbleibenden Garantien verfallen und nicht wie zuvor nur die aus dem betreffenden Jahr.

Der Hintergrund: Während Verträge für Rookies finanziell vorgegeben sind, kann es bei diversen Formulierungen oder Klauseln zu Verhandlungen (und Problemen) kommen. Wie "NBC Sports" berichtet, haben die Bengals eine neue Klausel in Stewarts Vertrag eingebaut.

Im Rahmen seines Streiks hat der junge Pass Rusher jetzt seinen Standpunkt erklärt - und dabei die Franchise heftig attackiert. "Ich bin zu 100 Prozent im Recht", begann Stewart seinen Rundumschlag. "Der Vertrag sollte ein No-Brainer sein. Bei Hendrickson genau das gleiche. Ich verlange nichts, was es noch nie gab. Aber die Bengals wollen meiner Meinung nach lieber Diskussionen statt Spiele gewinnen."

Dass Trey Hendrickson und Shemar Stewart, der im NFL Draft 2025 in der ersten Runde geholt wurde, beim Minicamp der Cincinnati Bengals streiken, ist keine Überraschung. Hendrickson pocht seit Monaten auf einen neuen Vertrag, Stewart hat nach der Talenteziehung noch keinen Kontrakt unterschrieben.

Bengals: Streit mit Hendrickson hält an

Auch die Situation zwischen den Bengals und Hendrickson bleibt verfahren.

Hendrickson und die Franchise befinden sich seit Monaten in einer komplizierten Gemengelage, in der der Pass Rusher gerne mehr Geld für eine Vertragsverlängerung hätte. Er geht 2025 in sein letztes Vertragsjahr und bekommt aktuell 16 Millionen Dollar.