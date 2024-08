NFL - Cincinnati Bengals: Head Coach Zac Taylor muss nach Aussagen über Ja'Marr Chase zurückrudern

Chase befindet sich seit Beginn des Training Camps in einem Holdout , hatte aber kürzlich an einigen Einheiten teilgenommen.

Am Dienstag hatte Zac Taylor, Head Coach der Cincinnati Bengals , noch darüber gesprochen, dass Ja'Marr Chase in dieser Woche normal mittrainieren würde. Knappe 24 Stunden später musste Taylor allerdings wieder zurückrudern.

In seinen ersten drei NFL-Spielzeiten verbuchte der Wide Receiver 3.717 Yards und 29 Touchdowns. Die Bengals starten am 8. September gegen die New England Patriots in die neue Saison.