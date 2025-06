Trey Hendrickson verzichtet wenig überraschend auf das Minicamp. Erstrundenpick Shemar Stewart ist da, bleibt aber untätig.

Die Situation zwischen den Cincinnati Bengals und Trey Hendrickson bleibt verfahren. Denn wenig überraschend nimmt der Pass Rusher laut diversen Medienberichten nicht am verpflichtenden Minicamp der Bengals teil.

Hendrickson und die Bengals befinden sich seit Monaten in einer komplizierten Gemengelage, in der der Pass Rusher gerne mehr Geld für eine Vertragsverlängerung hätte. Er geht 2025 in sein letztes Vertragsjahr und bekommt aktuell 16 Millionen Dollar.

Die Bengals allerdings wollen finanziell offenbar nicht so, wie es Hendrickson, der in den vergangenen Jahren zu den besten Pass Rushern der NFL gehörte, gerne hätte.

Sie hatten die Verträge der Receiver Ja’Marr Chase und Tee Higgins verlängert und die Bezüge erhöht. Hendrickson ist sauer, die Franchise bleibt hart. Zuletzt gab es gegenseitige Vorwürfe, auch öffentlich.

Ob sein Fernbleiben an der Lage etwas ändert, bleibt abzuwarten. Ändern wird sich nur sein Kontostand, denn die Strafe für den Verzicht auf das Camp liegt bei 105.000 Dollar.