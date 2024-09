NFL - Cleveland Browns: Deshaun Watson irritiert mit Aussagen zu Offense-Konzept

Das Team aus Ohio steht seinerseits ebenfalls bei einem Erfolg, die strauchelnden Jacksonville Jaguars wurden in Woche zwei mit 18:13 bezwungen. Ein Grund für die bislang eher enttäuschende Spielzeit der Browns ist auch Deshaun Watson , der noch immer nicht in die Spur findet.

Sowohl die New York Giants als auch die Dallas Cowboys holten bislang einen Sieg in der laufenden Spielzeit - jeweils gegen die Cleveland Browns.

Außerdem ist das Passing Game der Browns bislang alles andere als eine Stärke. Watson selbst warf in keiner Partie über 200 Yards und steht bei drei Passing Touchdowns und zwei Interceptions. In puncto Yards pro Passversuch belegt Cleveland den letzten, bei der Completion Percentage den drittletzten und bei Passing Yards den viertletzten Platz.

Die Aussagen Watsons sind in mehrfacher Hinsicht verwirrend. Grundsätzlich sollte es auch in seinem Interesse sein, die Offense in Schwung zu bringen. Nur die Carolina Panthers erzielen durchschnittlich weniger Yards pro Spielzug als die Browns. Hinzukommt: Während seiner Zeit bei den Houston Texans spulten nur fünf NFL -Quarterbacks mehr Yards am Boden ab, wenngleich laut "ESPN" nur rund ein Viertel der Yards durch einen geplanten Lauf gesammelt wurde.

Browns-Quarterback Watson: Verletzung bei designtem Quarterback-Lauf könnte Stefanskis Job gefährden

"Ich will nicht sagen, dass es der Offense nicht helfen würde, was das Laufspiel angeht. Aber nachdem ich [von einer Schulterverletzung, Anm. d. Red.] zurück bin, glaube ich nicht, dass es für den Trainer eine hohe Priorität hat, mich in diese Situation zu bringen", so Watson. Aktuell steht Cleveland auf dem 24. Rang, was Rushing Yards pro Partie betrifft.

So könne er sich außerdem vorstellen, dass es den Job von Head Coach Kevin Stefanski gefährden würde, sollte er sich bei einem designten Run eine Schulterverletzung zuziehen. Das sei dann eine "Lose-lose-Situation".