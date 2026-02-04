Todd Monken hat seine erste Pressekonferenz als Head Coach der Cleveland Browns gegeben. Angesprochen auf Quarterback Shedeur Sanders hielt er sich jedoch bedeckt.

Todd Monken, der frisch gebackene Head Coach der Cleveland Browns, hat sich in seiner ersten Pressekonferenz positiv über Quarterback Shedeur Sanders geäußert, ohne jedoch eine klare Entscheidung über die Starter-Position zu treffen.

Monken, der zuvor als Offensive Coordinator bei den Baltimore Ravens tätig war, hob Sanders' hohes Potenzial hervor, hielt sich aber mit detaillierten Plänen zurück.

Auf die Frage, ob Sanders als Starter in die Offseason starten werde, wich Monken aus. "Offensichtlich waren wir damals bei den Ravens - wie viele Teams - begeistert von Shedeurs Fähigkeiten und dem, was wir dachten, dass er werden könnte", sagte Monken und bezog sich auf den letztjährigen Draft-Prozess bei den Ravens.

"Aber ich möchte wirklich nicht ins Detail gehen, was den Prozess eines anderen Teams angeht."