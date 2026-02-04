Die Idole von Mike Macdonald sind keine bedeutenden Sportlerinnen und Sportler. Die Vorbilder des Head Coaches der Seattle Seahawks kommen aus seiner eigenen Familie.

Von Christoph Dommisch und Dominik Kaiser

Wenn im Super Bowl LX (am Montag um 0:30 Uhr im Liveticker) die Seattle Seahawks auf die New England Patriots treffen, werden die Idole vieler Fans auf dem Platz stehen.

Viele Kinder wollen eines Tages wie Quarterback Drake Maye werden, oder wie die Wide Receiver Stefon Diggs und Jaxon Smith-Njigba. Vielleicht aber auch ein Trainer wie Mike Vrabel oder Mike Macdonald.

Doch auch die Beteiligten selbst haben Idole. Der Seahawks-Coach verriet seine am ran-Mikrofon - die allerdings nicht direkt aus der Sportwelt stammen.

"Meine Heldinnen sind meine Schwestern", sagte der 38-Jährige. "Meine Schwester Maggie ist vier Jahre älter als ich, meine Schwester Kate sechs Jahre. Sie konnten nichts falsch machen. Ich folgte ihnen bei allem, was sie taten."

Die sei auch heute noch so: "Was sie erreicht haben in ihren Familien, in ihren Karrieren - sie tun sich in allem hervor, sind einfach herausragende Menschen. Ich blicke noch immer zu ihnen auf", so Macdonald weiter.

