- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Spielergewerkschaft NFLPA vs. NFL-Pläne Und weiter: "Das 18. Spiel ist für uns keine Kleinigkeit. Es ist ein sehr ernstes Thema. Es ist etwas, das aus Verhandlungen hervorgeht. Nichts wird voranschreiten, bevor die Spieler nicht die Möglichkeit hatten, all diese Faktoren zu berücksichtigen. Sie sollen sie sorgfältig abwägen und dann dem 18. Spiel zustimmen, oder eben nicht," so White, der immer wieder Bedenken über die Belastung und Gesundheit der Spieler zum Ausdruck bringt. Die aktuelle Situation scheint auch den Stars laut White bewusst zu sein: "So wie die Lage derzeit ist, haben die Spieler sehr deutlich gemacht, dass sie dafür keinerlei Interesse haben." Patriots-Besitzer Robert Kraft verrät Zukunftspläne der Liga - Mehr Spiele, einmal pro Jahr ins Ausland NFL-Commissioner Roger Goodell ruderte während der Super Bowl-Woche zu diesem Thema zurück, nachdem besagter Kraft von einer geplanten Erweiterung gesprochen hat. Das 18. Spiel steht laut Goodell demnach "keineswegs fest". Derzeit können die NFL-Besitzer den Regular-Season-Spielplan nicht ausweiten. Die Liga und die Spielergewerkschaft müssen sich zuerst darauf einigen, die Verhandlungen vor dem Auslaufen des Tarifvertrags im März 2031 wieder aufzunehmen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFLPA-Präsident verneint Gespräche über Spielplan-Erweiterung NFLPA-Präsident Jalen Reeves-Maybin erklärte im Beisein von White und Goodell, dass es bislang keinerlei formelle Gespräche oder Verhandlungen über ein zusätzliches Spiel gegeben habe: "Es gibt 31 Teambesitzer, und sie alle haben unterschiedliche Agenden und Meinungen zu bestimmten Themen. Vielleicht ist das ein Versuch, Einfluss zu nehmen. Wir haben keine Gespräche über 18 Spiele aufgenommen. Das ist nichts, worauf sich die Spieler freuen oder das sie wirklich vorantreiben wollen. Wir leisten jedes Jahr sehr viel Arbeit und liefern ein gutes Produkt ab - und wir sehen dafür einfach keinen Bedarf."

VIDEO: Super Bowl - Seahawks: Das ist der Unterschied zur "Legion of Boom"

Neben den Sorgen um die Gesundheit und Sicherheit der Spieler erklärten White und Reeves-Maybin auch, dass sie Zweifel an der Erweiterung der International Games und den damit verbundenen Reisen hege. Zumal jedes Team die Reisen anders plant, was einer Gewerkschaft Probleme bereite, wenn sie gleiches Recht für alle fordert: "Manche Teams reisen Tage im Voraus an, andere fliegen erst am Tag davor, wieder andere bleiben in der Nähe des Trainingsgeländes. Einige Spieler haben nach dieser Reise lange Pendelzeiten, während sie noch mit Jetlag kämpfen, und so weiter. Und dann geht es um die Spiele danach und darum, ob es wirklich eine Phase der vollständigen Regeneration für die Körper gibt. Auch das ist uneinheitlich. All das muss berücksichtigt werden, wenn wir überhaupt darüber sprechen, noch weiterzugehen oder mehr internationale Spiele auszutragen," so White.

- Anzeige -

NFL-Commissioner Rodger Goodell pusht Internationalisierung weiter voran Davon unbeeindruckt fügte Goodell hinzu, dass er sich langfristig einen internationalen Spielplan mit 16 Spielen wünsche. "Ich denke, das ist eine wichtige Marke, die wir anstreben sollten. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Nicht nur wegen unseres eigenen Interesses, sondern auch wegen des großen Wunsches der Menschen, diese Spiele in ihren Städten zu haben. Einige der großartigsten Städte der Welt fragen danach." Die NFL hat für 2026 neun internationale Spiele angekündigt, darunter Begegnungen in Australien, Frankreich und Mexiko.

- Anzeige -

NFL: 10 Gründe, warum man die Seattle Seahawks lieben sollte 1 / 11 © imago 10 Gründe, die Seahawks zu lieben

Die Seattle Seahawks polarisieren: Entweder man liebt sie, oder man hasst sie. ran nennt zehn Gründe, warum der Super-Bowl-Sieger von 2014 und diesjährige Finalist ein Team zum Verlieben ist. © 2014 Getty Images Fans haben ihre eigene Rückennummer

The 12th Man: Lauter als in Seattles Lumen Field geht es kaum: Mit 137,6 Dezibel sind die Fans der Seahawks die drittlautesten der Welt - nur Besiktas Istanbul und die Kansas City Chiefs sind lauter. Da sieht selbst die Dortmunder Südtribüne alt aus. Zu Ehren des "12th Man" auf den Rängen ist das Trikot mit der Rückennummer 12 für die Fans reserviert und hängt gemeinsam mit anderen Franchise-Ikonen unter dem Stadiondach. © 2015 Getty Images Seahawks haben großes Territorium für sich

Der Nordwesten ist Seahawks-Land: Während sich vor allem im Nordosten der USA die NFL-Teams auf relativ kleinem Raum die Klinke in die Hand geben, ist der Nordwesten des Landes Seahawks-Territorium. Knapp 1300 Kilometer liegen zwischen Seattle und der nächsten NFL-Stadt San Francisco. Während sich gleich drei Teams um die Herzen der Fans in Kalifornien streiten, stehen die Seahawks nicht nur für Seattle, sondern eine riesige Region. © IMAGO/UPI Photo Sam Darnolds Comeback

Daran hatten die wenigsten geglaubt: Sam Darnold entwickelte sich bei den Seahawks zu einem absoluten Top-Quarterback und schreibt damit aktuell eine der größten Comeback-Stories der NFL. Bei den New York Jets galt er einst als großer Draft Bust, bei den Carolina Panthers und San Francisco 49ers lief es ebenfalls nicht. Bei den Minnesota Vikings wurde er dann 2024 als Verletzungs-Notlösung geholt - und erzielte 35 Touchdowns. Seattle schlug zu, gab Darnold einen 100-Millionen-Dollar-Vertrag. Jetzt ist er das Gesicht des Seahawks-Neuanfangs unter dem jungen Coach Mike Macdonald. Und dieser könnte im Super-Bowl-Gewinn enden! © Getty Images Erster einhändiger NFL-Profi

Beim Draft 2018 machten die Seahawks die Herzschmerz-Geschichte um Shaquem Griffin (re.) rund. Der Linebacker schaffte es als erster Mensch mit nur einer Hand in ein NFL-Roster. In der fünften Runde wählte ihn das Team aus. Was die Geschichte noch ein bisschen besonderer macht: Ein Jahr zuvor war sein Zwillingsbruder Shaquill Griffin ebenfalls von den "Hawks" gepickt worden. Shaquem Griffin hatte sich seine linke Hand im Alter von vier Jahren amputieren lassen, weil diese ihm aufgrund einer Missbildung zu große Schmerzen bereitet hatte. © IMAGO/USA TODAY Network Seahawks-Super-Bowl in Deutschland?

Seattle pflegt die Beziehung zu seinen Fans weltweit - auch nach Deutschland. Die "German Sea Hawkers" sind eine der größten Fan-Gruppen weltweit und fester Bestandteile der Seahawks-Familie. Das Team kann sich zudem mehr Spiele in Deutschland vorstellen - und sogar einen Super Bowl. Das ließ zumindest David Young, COO der Seahawks, kürzlich verlauten. © Getty Images Legendärer Lynch-Moment in den Playoffs

Die Seahawks haben uns einen der legendärsten Momente der NFL-Geschichte beschert. Genauer gesagt Marshawn Lynch, also "Beast Mode". Der Running Back durchbrach auf dem - ohne Umwege gemessen - 67 Yards langen Run zu seinem Touchdown im Wildcard Game gegen die New Orleans Saints am 8. Januar 2011 (41:36) neun (!) Tackles und packte nebenbei noch einen Stiff Arm gegen Tracy Porter aus. Die Saints-Defense war in diesen 15 Sekunden schier machtlos gegen die Urgewalt - der "Beast Quake" war geboren. Das Play verdiente sich diesen Spitznamen, weil die "Hawks"-Fans während und nach dem Run so laut feierten, dass deren Lautstärke von einem Seismographen aufgezeichnet wurde. Unvergesslich! © 2014 Getty Images Mama Blue - der kultigste NFL-Fan

Mama Blue, wie Patti Hammond genannt wird, war lange fester Bestandteil der NFL. Über Jahrzehnte war sie mit blauer Perücke, Federboa und Glitzerbrille bei jedem Spiel der Seahawks im Stadion. Das brachte ihr so große Berühmtheit ein, dass sie 1999 in die Hall of Fame aufgenommen wurde, eine eigene Lego-Figur bekam und schon in einem Werbespot mit Russell Wilson zu sehen war. Auch nach ihrem Tod 2023 ist sie der wohl bekannteste Fan der NFL-Geschichte - und bis heute hält ihre Familie für sie einen Platz im Stadion frei. © imago sportfotodienst Legion of Boom

Eine Defense, die so gut ist, dass sie einen eigenen Namen verliehen bekommt? Das gab es bei den Seattle Seahawks mit der "Legion of Boom". Zwischen 2012 und 2018 wurde zunächst die Secondary der Seahawks von Fans so genannt, nachdem Strong Safety Kam Chancellor in einer Radioshow erklärte, dass die Tacklings seiner Defense für einen großen "Boom" sorgen würden. Gemeinsam mit unter anderem Earl Thomas, Richard Sherman und Brandon Brower sorgte die "Legion of Doom" für zahlreiche Defensiv-Bestmarken. Die Krönung kam mit dem Gewinn des 48. Super Bowls, in der die Seahawks gegen die Denver Broncos nur acht Punkte zuließen. © Instagram@snoopdogg Promis fliegen auf die Seahawks

Die Musikwelt liebt die Seahawks: Ob Seattles Grunge-Ikonen Mike McCready (Pearl Jam) und Jerry Cantrell (Alice in Chains) oder die Hip-Hop-Größen Snoop Dogg, Drake, Macklemore und Sir Mix a Lot - die Seahawks haben prominente Fans aus der Musikszene auf ihrer Seite. Aber auch Schauspieler Patrick Stewart (Star Trek/X Men) ließ sich schon mit einem Hawks-Trikot ablichten. Auch Fußball-Legende Claudio Pizarro ist glühender Hawks-Fan. © UPI Photo Charity

Die Seattle Seahawks sind weit mehr als ein Football-Team. Sie setzten sich auch für wohltätige Zwecke ein. So betreibt die Franchise eine Wohltätigkeitsstiftung, die Jugend- und Gangkriminalität in Seattle verhindern möchte. In diesem Zusammenhang besonders engagierte Lehrer werden zudem unterstützt. Wir finden: Super!