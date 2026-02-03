- Anzeige -
- Anzeige -
NFL Pro Bowl 2026

NFL Pro Bowl 2026: Starspieler lehnten Teilnahme wohl ab - das war für sie wichtiger

  • Aktualisiert: 04.02.2026
  • 10:50 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Die Absagen zum Pro Bowl 2026 mehren sich. Justin Fields (New York Jets) und C.J. Stroud (Houston Texans) reihen sich mit ein.

Von Mike Stiefelhagen

Der Pro Bowl findet traditionell vor dem Super Bowl statt und zeigt vor dem Duell der beiden besten Teams der Saison die besten NFL-Spieler auf ihrer jeweiligen Position.

So die eigentliche Definition. Momentan herrscht eine regelrechte Absagenflut. Durch Verletzungen oder der Teilnahme am Super Bowl müssen Spieler ersetzt werden.

Doch die Lust auf das Event scheint nicht allgegenwärtig. Mit Justin Fields von den New York Jets und C.J. Stroud von den Houston Texans lehnten zwei weitere AFC-Quarterbacks ihre Teilnahme ab, wie jetzt bekannt wurde.

Und nennen dabei den gleichen Grund.

- Anzeige -
- Anzeige -

Pro Bowl 2026: Fields und Stroud priorisieren anders

Justin Fields steht - mal wieder - am Scheideweg seiner Karriere. Bei den New York Jets hat er einen Zweijahresvertrag unterschrieben, wurde in der ersten Saison jedoch direkt auf die Bank gesetzt. Wie es weitergeht, unklar.

Demnach hat sich der QB dazu entschlossen, den Fokus auf sein Offseason-Programm zu setzen, statt dem Pro Bowl beizuwohnen. Eine generelle Nominierung aus sportlichen Gründen ist ohnehin überraschend. Immerhin stand Fields als Jets-Starter 2-7 und brachte 62,7 Prozent seiner Pässe nur an.

C.J. Stroud von den Houston Texans tut selbiges. Auch er möchte sich lieber auf eine vernünftige Vorbereitung fokussieren als dem Event beizuwohnen. Stroud kämpft um einen neuen möglichen Vertrag, der lukrativ ausfallen soll. Er stand zuletzt auch immer öfter in der Kritik.

NFL-Insider Aaron Wilson mutmaßt, dass der Pro Bowl inzwischen zu einer glorifizierten Showveranstaltung verkommen ist, dürfte ihre Entscheidungen ebenfalls beeinflusst haben.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
imago images 1072028491
News

NFLPA kritisiert geplante Spielplan-Erweiterung - droht Streit?

  • 04.02.2026
  • 11:19 Uhr
imago images 1029425373
News

Vrabel unterstützt Belichick: "Er ist ein Hall-of-Fame-Coach"

  • 04.02.2026
  • 11:04 Uhr
imago images 1070663027
News

Schlechte Nachrichten für Mahomes: Wieder Ärger um Papa

  • 04.02.2026
  • 10:49 Uhr
imago images 1064642370
News

Lorenz Metz vor Super Bowl: "Option zu spielen ist da"

  • 04.02.2026
  • 10:48 Uhr
Mike Macdonald
News

Nicht aus der NFL: Seahawks-Coach verrät seine Idole

  • 04.02.2026
  • 10:44 Uhr
Tampa Bay Buccaneers v Los Angeles Rams - NFL 2025
News

NFL: Historischer Milliarden-Deal mit ESPN!

  • 04.02.2026
  • 10:33 Uhr
imago images 0836114849
News

Bad Bunny im Super Bowl: Warum zieht die NFL das durch?

  • 04.02.2026
  • 10:24 Uhr
New England Patriots owner Robert Kraft arrives with the team when the team is introduced at the Super Bowl LX Opening Night media event leading up to Super Bowl LX in San Jose, California on Monda...
News

Opening Night: Deutscher Patriot macht Ansage

  • 04.02.2026
  • 10:23 Uhr
Leonard Williams
News

Seahawks-Star verrät: Darum kenne ich den FC Bayern

  • 04.02.2026
  • 10:10 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 04.02.2026
  • 08:49 Uhr