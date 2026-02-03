NFL Pro Bowl 2026: Starspieler lehnten Teilnahme wohl ab - das war für sie wichtiger

Die Absagen zum Pro Bowl 2026 mehren sich. Justin Fields (New York Jets) und C.J. Stroud (Houston Texans) reihen sich mit ein.

Von Mike Stiefelhagen

Der Pro Bowl findet traditionell vor dem Super Bowl statt und zeigt vor dem Duell der beiden besten Teams der Saison die besten NFL-Spieler auf ihrer jeweiligen Position.

So die eigentliche Definition. Momentan herrscht eine regelrechte Absagenflut. Durch Verletzungen oder der Teilnahme am Super Bowl müssen Spieler ersetzt werden.

Doch die Lust auf das Event scheint nicht allgegenwärtig. Mit Justin Fields von den New York Jets und C.J. Stroud von den Houston Texans lehnten zwei weitere AFC-Quarterbacks ihre Teilnahme ab, wie jetzt bekannt wurde.

Und nennen dabei den gleichen Grund.