NFL - Patriots-Coach Mike Vrabel unterstützt Bill Belichick: "Er ist ein Hall-of-Fame-Coach"
- Aktualisiert: 04.02.2026
- 11:04 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Mike Vrabel steht mit den New England Patriots im Super Bowl. Als Spieler lernte er unter Bill Belichick. Diesen preist er nach den öffentlichen Diskussionen hoch an.
Bill Belichick wird kein First Ballot Hall of Famer.
Eine Entscheidung der Pro Football Hall of Fame-Kommission, die international mit Kopfschütteln quittiert wurde.
Auch Mike Vrabel kann es nicht nachvollziehen. Der 50-Jährige ist der erste Head Coach seit Belichick, der die New England Patriots in den Super Bowl führte (in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 0.30 Uhr im Liveticker) und hält die Entscheidung für einen Fehler, der noch korrigiert wird:
"Ich bin zuversichtlich, dass Bill aufgenommen wird. Ich kenne den Prozess nicht. Ich weiß, dass gerade alle über den Prozess sprechen. Wie auch immer die Abstimmung ausgehen muss. Ich weiß, dass Bill ein Hall-of-Fame-Coach ist. Ob er dieses Jahr, nächstes Jahr oder im Jahr darauf aufgenommen wird: Er ist ein Hall-of-Fame-Football-Coach."
New England Patriots: Support von Mike Vrabel für Bill Belichick lässt nicht nach
Vrabel spielte von 2001 bis 2008 unter Belichick und gewann mit ihm drei Mal den Super Bowl (2002, 2004 und 2005).
In seiner aktiven Zeit tradete Belichick ihn 2009 zu den Kansas City Chiefs, wo der Linebacker seine letzten beiden Spielzeiten verbrachte. Dennoch bleibt Vrabel ein großer Unterstützer Belichicks:
"Ich habe meine Zeit mit Bill sehr geschätzt, habe sie genossen. Jede einzelne Sekunde, acht Jahre lang mit Bill."
