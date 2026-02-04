NFL - Patriots-Coach Mike Vrabel unterstützt Bill Belichick: "Er ist ein Hall-of-Fame-Coach"

Mike Vrabel steht mit den New England Patriots im Super Bowl. Als Spieler lernte er unter Bill Belichick. Diesen preist er nach den öffentlichen Diskussionen hoch an.

Von Mike Stiefelhagen

Bill Belichick wird kein First Ballot Hall of Famer.

Eine Entscheidung der Pro Football Hall of Fame-Kommission, die international mit Kopfschütteln quittiert wurde.

Auch Mike Vrabel kann es nicht nachvollziehen. Der 50-Jährige ist der erste Head Coach seit Belichick, der die New England Patriots in den Super Bowl führte (in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 0.30 Uhr im Liveticker) und hält die Entscheidung für einen Fehler, der noch korrigiert wird:

"Ich bin zuversichtlich, dass Bill aufgenommen wird. Ich kenne den Prozess nicht. Ich weiß, dass gerade alle über den Prozess sprechen. Wie auch immer die Abstimmung ausgehen muss. Ich weiß, dass Bill ein Hall-of-Fame-Coach ist. Ob er dieses Jahr, nächstes Jahr oder im Jahr darauf aufgenommen wird: Er ist ein Hall-of-Fame-Football-Coach."