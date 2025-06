Quarterback Shedeur Sanders wurde erst in der 5. Runde von den Cleveland Browns gepickt, Safety Shilo Sanders fiel beim Draft komplett durch, ehe er als ungedrafteter Free Agent bei den Tampa Bay Buccaneers unterkam. In dem Podcast "Say What Needs To Be Said" von Ex-NFL-Spieler Asante Samuel erklärte er, wie er als Vater dies miterlebt hatte.

"Es tat weh", sagte Sanders. "Aber die Bibel sagt, Gott nutzt die Törichten, um die Weisen zu verwirren. Es gab da ein paar törichte Dinge, die passiert sind, aber das gab ihnen genau das, was sie brauchten. Die Einstellung, die Tom (Brady) hatte, die Einstellung, die du hattest, und die, die ich habe. Die Leute sagten, aus uns würde nichts werden. Aber wir haben ihnen das Gegenteil bewiesen. Ihnen gibt das genau die Einstellung, die sie brauchen - beiden.“

Deion widersprach Berichten, dass Shedeur nicht richtig auf Pre-Draft-Meetings mit Teams wie den New York Giants vorbereitet war.

"Er soll unvorbereitet gewesen sein, Alter? Shedeur Sanders? Wer hatte sechs verschiedene (Offensive) Coordinators, hat trotzdem weiterhin funktioniert und ist immer besser geworden, wenn wir jemanden neuen geholt haben? Und du willst mir sagen, dass er unvorbereitet war? Willst du mir sagen, dass er Kopfhörer aufhatte? Jeder, der meinen Sohn kennt, weiß, dass er ein Profi ist. Er soll mit Kopfhörern in ein Meeting gegangen sein? Ach, kommt schon."