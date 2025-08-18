American Football
NFL - Seattle Seahawks und wieder Jaxson Dart: Gewinner und Verlierer von Woche zwei der Preseason
- Aktualisiert: 19.08.2025
- 09:56 Uhr
- Tim Rausch
Der zweite Spieltag der NFL-Preseason ist durch. ran hat die Gewinner und Verlierer aus Week 2 unter die Lupe genommen
Die NFL-Preseason ist in vollem Gange! Auch hinter den zweiten Spieltag kann ein Haken gesetzt werden.
In den Vorbereitungsspielen bleibt das Ergebnis meist zweitrangig. Viel mehr geht es darum, dass die Starter mit ein paar Snaps den Offseason-Rost abschütteln, die Youngster und Backups Spielzeit sammeln und die Teams sich in ihre Playbooks einarbeiten.
Auch die zweite Woche sorgte wieder für eine Reihe an Schlagzeilen - auf und neben dem Platz. ran zeigt Euch die Gewinner und Verlierer.
Gewinner: Jaxson Dart (New York Giants)
Bereits in Woche 1 überzeugte der Rookie, am zweiten Spieltag legte er mit mehr Spielzeit nochmal eine Schippe drauf.
Im Spiel gegen die New York Jets gelang ihm ein Passing und ein Rushing Touchdown. Bei seinem Heim-Debüt fand Quarterback Jaxson Dart mit 14 seiner 16 Würfe einen Mitspieler und sammelte 137 Yards.
Der Youngster dürfte nun umso mehr auf den Starter-Posten von Russell Wilson schielen. Routinier Wilson sorgte zwar für ein Highlight-Play, warf aber auch eine Interception. Er beendete den Arbeitstag mit vier Completions bei sieben Versuchen und 108 Passing Yards.
Gewinner: Laufspiel der Seattle Seahawks
Die Defensive der Kansas City Chiefs dürfte in den letzten Tagen schwere Beine gehabt haben, so sehr wie sie von den Seahawks umhergeschoben wurde.
Insgesamt 268 (!) Rushing Yards sammelte Seattle gegen das Team von Head Coach Andy Reid. Die Offensive Line blockte regelmäßig Lücken frei und eine Vielzahl an Ballträgern bedankte sich.
Damien Martinez kam auf 50 Yards, die beiden Quarterbacks Drew Lock und Jalen Milroe auf 34 bzw. 18. Auch George Holani (49), Jacardia Wright (48), Zach Charbonnet (45) und Anthony Tyus (24) beteiligten sich.
Gewinner: Ashton Jeanty (Las Vegas Raiders)
Apropos Laufspiel! Nach seinem wackligen Debüt (-1 Rushing Yards bei drei Versuchen) kam Ashton Jeanty gegen die San Francisco 49ers in Fahrt und zeigte schnell, wieso ihn die Las Vegas Raiders früh im NFL Draft 2025 wählten.
Der Running Back tankte sich bei mehreren Spielzügen durch die Defensive und sammelte 35 Rushing Yards sowie einen Touchdown.
"Ich bin angekommen", sagte er nach dem Spiel. Auch Head Coach Pete Carroll pflichtete ihm bei. "Das sah sehr gut aus", lobte er.
Gewinner: Bears-Offensive
Als einer der begehrtesten Offensiv-Koordinatoren landete Ben Johnson in dieser Offseason als Head Coach bei den Chicago Bears.
Seine Haupt-Aufgabe? Er soll die Offensive der Bears um Quarterback Caleb Williams auf ein höheres Niveau heben.
Einen ersten Vorgeschmack auf die neue Offense der Bears gab es beim klaren 38:0-Sieg gegen die Buffalo Bills.
Williams sorgte für mehrere Highlights und beendete die Partie mit sechs Completions (bei zehn Attempts) für 107 Yards und einen Touchdown. Auch die Backups überzeugten im Nachgang und zerlegten die Bills-Defense.
Gewinner: Andrew Mukuba (Philadelphia Eagles)
Der Zweitrunden-Pick der Philadelphia Eagles hinterließ gleich zwei Duftmarken gegen die Cleveland Browns.
Andrew Mukuba fing erst einen Pass von Dillon Gabriel ab und trug ihn 75 Yards bis in die gegnerische Endzone, dann schmiss er sich auf einen Fumble drauf.
Der Youngster dürfte sich damit mehr und mehr für Spielzeit in der regulären Saison empfehlen. Aktuell sind Sydney Brown und Reed Blankenship wohl als Starter auf Safety gesetzt.
Verlierer: Titelträume der Los Angeles Rams?
Bei den Los Angeles Rams sorgen momentan eher Schlagzeilen abseits des Rasens für Bedenken. Rund um den 23:22-Erfolg über die Los Angeles Chargers bringen neue Entwicklungen rund um die Verletzung von Matthew Stafford Fragezeichen mit sich.
Seit geraumer Zeit plagen den Routinier Rückenprobleme. Für Erleichterung sorgt nun zumindest erstmals eine Trainingsteilnahme von Stafford. Bis dato hatte er nicht mittrainieren können. Wie fit er wirklich ist, ist aktuell unklar. Die Verletzung scheint generell langwieriger und komplizierter zu sein, als ursprünglich angenommen.
Zuletzt konnte auch Head Coach Sean McVay kein wirkliches Verletzungsupdate im Rahmen einer Pressekonferenz geben. "Wir versuchen ebenfalls, das Problem in den Griff zu bekommen, daher habe ich keine neuen Informationen. Wir versuchen verschiedene Dinge, die hoffentlich dazu beitragen werden, dass er wieder auf den Rasen kann", hatte er jüngst gesagt.
Ein längerer Stafford-Ausfall dürfte die Titel-Träume der Rams auf Eis legen. Zumindest steht er jetzt wieder auf dem Rasen.
Verlierer: Quarterback-Wettkampf der Saints und Colts
Währenddessen suchen die New Orleans Saints und Indianapolis Colts weiter nach einem klaren Starter für die Quarterback-Position.
Bei den Saints konnte bisher kein Spielmacher wirklich hervorstechen. Der als Starter eingeplante Zweitrunden-Pick Tyler Shough blieb gegen die Jacksonville Jaguars über weite Strecken blass. Er brachte neun von zwölf Pässen für 66 Yards an.
Spencer Rattler durchlief einige Höhen und Tiefen in seinem Spiel. Er beendete die Partie mit 18 von 24 angekommenen Pässen für 199 Yards, einem Touchdown und einer Interception.
Auch in Indianapolis konnte im Zweikampf zwischen Anthony Richardson und Daniel Jones keiner der beiden Quarterbacks einen Vorsprung herausspielen. Jones brachte sieben von elf Pässen für 101 Yards an, Richardson sechs von elf für 73.
Verlierer: Cowboys-Kadertiefe
Zwei Preseason-Spiele, zwei klare Niederlagen für die Dallas Cowboys. Beim 13:31 gegen die Baltimore Ravens war die Franchise um Head Coach Brian Schottenheimer - trotz eines starken Pick Six - chancenlos.
NFL-Highlights: Dallas Cowboys mit spektakulärem Pick Six
Besonders auffällig: In beiden Partien schickten sowohl die Cowboys als auch die zwei Gegner-Teams über weite Strecken Spieler aus der zweiten Reihe auf den Rasen. Dennoch strauchelten die Cowboys gehörig.
Hat Dallas ein Problem mit der Kadertiefe?
