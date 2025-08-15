Nach schweren Anschuldigungen gegen seine Person blieb Isaiah Bond im NFL Draft 2025 ohne Team. Jetzt aber ist der juristische Aspekt geklärt - und der Wide Receiver kann loslegen.

Mit einigen Monaten Verspätung startet Isaiah Bond ab sofort in seine NFL-Karriere.

Der Wide Receiver wurde im April wegen Vorwürfen eines sexuellen Übergriffs vorläufig festgenommen und kurz darauf gegen Kaution freigelassen. Wenngleich er die Vorwürfe vehement bestritt und sogar eine Klage wegen Verleumdung in Auftrag gab, hatten die Anschuldigungen schwere Konsequenzen für Bond. Beim Draft Ende April wurde er nicht ausgewählt.

Jetzt aber entschied eine Geschworenen-Jury in Texas, den Fall nicht weiter juristisch zu verfolgen. Die Akte wurde damit geschlossen und Bond muss keine strafrechtlichen Konsequenzen mehr befürchten. Was direkt positive Auswirkungen auf seine Situation als Football-Profi hatte.

Denn wie der 21-Jährige am Donnerstag selbst verkündete, unterschrieb er einen Vertrag bei den Cleveland Browns.