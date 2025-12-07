Die Bills drehen die Partie im Schneetreiben von Buffalo im letzten Viertel. Die Steelers erkämpfen sich die Spitze der AFC North, die Colts verlieren das Spiel und ihren Quarterback in Jacksonville. Von Christian Stüwe Week 14 der NFL hatte am Donnerstag spektakulär begonnen, die Detroit Lions bezwangen die Dallas Cowboys mit 44:30. Der deutsch-amerikanische Receiver Amon-Ra St. Brown sorgte dabei für einen NFL-Rekord. Nun standen die Sonntagsspiele an und es wurde nicht weniger aufregend. Im Schneetreiben von Buffalo entwickelte sich ein wilder Schlagabtausch zwischen den Bills und den Cincinnati Bengals, der Kampf um die Spitze der AFC North zwischen den Baltimore Ravens und den Pittsburgh Steelers war bis zum Ende spannend. Die Niederlage der Indianapolis Colts bei den Jacksonville Jaguars wurde von der schweren Verletzung von Quarterback Daniel Jones überschattet.

ran liefert den Überblick zu den Sonntagsspielen von Week 14 der Saison 2025.

Cincinnati Bengals at Buffalo Bills 34:39 Was für ein Schlagabtausch im Schneetreiben von Buffalo! Die Bills drehten die Partie und sicherten sich den Sieg in einem spektakulären letzten Viertel. Zunächst lief Bills-Quarterback Josh Allen über 40 Yards selbst zum Touchdown, dann unterlief dem bis dahin ganz starken Bengals-QB Joe Burrow zunächst ein "Pick Six" und direkt im Anschluss eine weitere Interception. Tee Higgins fing kurz vor Schluss noch einen TD-Pass, die Bengals verkürzten auf 34:39. Die Two-Point-Conversion ging allerdings schief, der Ball verloren. Woraufhin die Bills den Sieg nach Hause brachten. Burrow brachte es auf 284 Passing Yards, bei vier Touchdown-Pässen und zwei Interceptions. In der umkämpften AFC North haben die Bengals trotz der Niederlage bei einer Bilanz von 4-9 noch eine minimale Playoff-Chance. Allerdings müsste das Team von "Joe Cool" dafür alle vier verbliebenen Spiele gewinnen. Bengals @ Bills: Die Statistiken zum Spiel Josh Allen beendete die Partie mit 251 Passing Yards und drei Touchdown-Pässen, die Bills stehen nun bei einer Bilanz von 9-4 und sind fest auf Playoff-Kurs.

Pittsburgh Steelers at Baltimore Ravens 27:22 Die Spitze der AFC North haben sich am Sonntag die Pittsburgh Steelers erkämpft. In einer enorm spannenden Partie in Baltimore war es am Ende die Defense der Steelers, die den letzten Drive der Ravens stoppte und den Sieg nach Hause brachte. Besonders ärgerlich aus Sicht der Ravens: Isaiah Likely fing kurz vor Schluss einen Touchdown, ließ den Ball in der Endzone aber nach einigen Schritten fallen. Die Schiedsrichter verweigerten dem Receiver einen Touchdown, ein kontroverse - und vermutlich spielentscheidende - Entscheidung. Steelers @ Ravens: Die Statistiken zum Spiel Die Steelers stehen jetzt bei 7-6, die Ravens folgen auf dem zweiten Platz der AFC North mit 6-7. Steelers-Quarterback Aaron Rodgers warf 284 Yards und einen Touchdown. Sein Gegenüber Lamar Jackson brachte es auf 219 Yards bei einem Touchdown und einer Interception.

Indianapolis Colts at Jacksonville Jaguars 19:36 Die Jacksonville Jaguars haben im Kampf um die Krone der AFC South einen wichtigen Sieg verbucht und den direkten Konkurrenten aus Indianapolis mit 19:36 bezwungen. Die Jaguars verbesserten ihre Bilanz auf 9-4 und sind klar auf Playoff-Kurs. Den Colts hingegen droht ein historischer Absturz. Nach einem 7-1-Start steht das Team nun bei 8-5 und könnte die Postseason noch verpassen. Schlimmer als die Niederlage wiegt jedoch die schwere Verletzung von Quarterback Daniel Jones. "Indiana Jones" zog sich gegen Ende des ersten Viertels ohne Fremdeinwirkung einen Achillessehnenriss zu und wird diese Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Colts @ Jaguars: Die Statistiken zum Spiel Für Jones kam Rookie Riley Leonard in die Partie und brachte es auf 145 Passing Yards bei einer Interception. Bei den Jaguars überzeugten neben der starken Defense Quarterback Trevor Lawrence (244 Passing Yards, 2 Touchdowns) und Running Back Travis Etienne jr. mit zwei Touchdowns

Seattle Seahawks at Atlanta Falcons 37:9 Auch die Seattle Seahawks haben einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung der Playoffs gemacht. Durch den Erfolg bei den Atlanta Falcons verbesserten die Seahawks ihre Bilanz auf 10-3, die Falcons hingegen stehen bei 4-9. Bei den Seahawks trumpfte erneut Jaxon Smith-Njigba auf, der derzeit beste NFL-Receiver verbuchte zwei Touchdowns. Seahawks @ Falcons: Die Statistiken zum Spiel Bei den Falcons vertrat Kirk Cousins erneut den verletzten Quarterback Michael Penix jr., "Captain Kirk" unterliefen dabei zwei Interceptions. Ein Touchdown-Pass gelang Cousins nicht.

Washington Commanders at Minnesota Vikings 0:31 Die Minnesota Vikings haben mit den Commanders kurzen Prozess gemacht und einen klaren 31:0-Sieg eingefahren. Quarterback J.J. McCarthy spielte eine starke Partie (163 Passing Yards, 3 Touchdowns), Tight End Josh Oliver schnappte sich zwei Touchdowns. Die Vikings verbesserten ihre Bilanz auf 5-8 und haben noch eine minimale Hoffnung auf die Playoffs. Commanders @ Vikings: Die Statistiken zum Spiel Die Commanders erlebten hingegen ein Spiel zum Vergessen und haben keine Chance mehr auf die Postseason. Quarterback Jayden Daniels musste erneut mit einer Ellenbogenverletzung das Feld verlassen, für ihn übernahm Marcus Mariota. Tight End Zach Ertz musste nach einem harten Hit mit einer mutmaßlich schweren Knieverletzung abtransportiert werden. Die Commanders stehen nun bei 3-10.

New Orleans Saints at Tampa Bay Buccaneers 24:20 Für die größte Überraschung haben am Sonntag die New Orleans Saints gesorgt. Das Team aus dem "Big Easy" brachte den Buccaneers eine schmerzhafte Niederlage bei, die der Franchise aus Florida im Playoff-Rennen noch wehtun könnte. Die Bucs stehen jetzt bei 7-6, Quarterback Baker Mayfield erwischte mit 122 Passing Yards bei einem Touchdown und einer Interception einen durchschnittlichen Tag. Saints @ Buccaneers: Die Statistiken zum Spiel Die Saints stehen bei 3-10. Quarterback Tyler Shough gelang zwar kein Touchdown-Pass, dafür lief er aber gleich zweimal in die Endzone.

Tennessee Titans at Cleveland Browns 31:29 Um wirklich viel ging es für beide Teams nicht mehr, trotzdem entwickelte sich in Cleveland eine spannende Partie. Browns Quarterback Shedeur Sanders (364 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception) spielte ganz stark und brachte sein Team am Ende noch einmal heran, für einen Sieg der Browns reichte es dennoch nicht. Die Browns stehen nun bei einer Bilanz von 3-10. Titans @ Browns: Die Statistiken zum Spiel Die Titans stehen bei 2-11, Mann des Tages war Tony Pollard: Der Running Back erlief 161 Yards und zwei Touchdowns.

Miami Dolphins at New York Jets 34:10 Für die Jets bleibt es eine Saison zum Vergessen. Gegen die Dolphins war die "Gang Green" im eigenen Stadion chancenlos und steht nun bei 3-10. Dolphins @ New York Jet: Die Statistiken zum Spiel Während die Jets bereits für die nächste Saison planen können, wahren die Dolphins (6-7) durch den Sieg ihre Playoff-Chancen. Quarterback Tua Tagovailoa spielte eine solide Partie, der Schlüssel zum Sieg war aber das Laufspiel. De'Von Achane, Jaylen Wright und Ollie Gordon III erliefen je einen Touchdown.